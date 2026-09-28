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V Praze se bude demonstrovat. Milion chvilek chtějí motivoval lidi k účasti ve volbám

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  7:38aktualizováno  7:38
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Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. (21. června 2026)

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. (21. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Před Úřadem vlády se sešli lidé k dalšímu protestu proti rušení poplatků České...
Před Úřadem vlády se sešli lidé k dalšímu protestu proti rušení poplatků České...
Předsedové spolku Mikuláš Minář a Mariana Novotná Nachtigallová přivítali...
Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii, na pražské...
13 fotografií
Na pražském Staroměstském náměstí se dnes z iniciativy spolku Milion chvilek sejdou lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách, akce začíná v 16 hodin. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října.

Milion chvilek chce lidi vyzývat, aby v nich nevolili populisty a extremisty. Pondělní akce má rovněž připomenout odkaz prezidenta Václava Havla.

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. (21. června 2026)
Před Úřadem vlády se sešli lidé k dalšímu protestu proti rušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Mikuláš Minář.(25. května 2026)
Před Úřadem vlády se sešli lidé k dalšímu protestu proti rušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Mikuláš Minář.(25. května 2026)
Předsedové spolku Mikuláš Minář a Mariana Novotná Nachtigallová přivítali demonstranty na náměstí a poděkovali jim za účast. „Babišova vláda se rozhodla ukrást Českou televizi,“ řekl na úvod Minář. (5. května 2026)
13 fotografií

Milion chvilek zveřejnil v polovině září deklaraci, ve které se mohou jednotliví senátní kandidáti přihlásit k tomu, co uskupení označilo za základní demokratické minimum. Podpisem se kandidáti zavazují například respektovat ústavu či ctít závazky ČR, jako je členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Demonstrace má podle předsedy spolku Mikuláše Mináře motivovat lidi, aby nepodpořili do Senátu kandidáty hnutí ANO premiéra Andreje Babiše a v komunálních volbách nevolili populisty a extremisty.

Spolek už letos organizoval několik akcí, největší se uskutečnila v březnu na Letné. Na demonstraci podle organizátorů tehdy dorazilo minimálně čtvrt milionu lidí. Na Staroměstské náměstí svolal Milion chvilek lidi v únoru na podporu prezidenta Petra Pavla, v květnu zase na podporu České televize a Českého rozhlasu.

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