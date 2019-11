V Praze se otevře medúzárium. Představí tisíce žahavých chapadel medúz

PRAHA Tisíce medúz mnoha druhů a barev budou k vidění v medúzáriu Svět medúz které se v pátek otevře v pražském obchodním centru Arkády Pankrác. Lidé spatří neškodné i jedovaté exempláře, řekl ředitel zařízení Vojtěch Pluhař na dnešní tiskové konferenci.

V medúzáriu má být kolem 10.000 medúz. „Co se druhů týče, bude se počet pohybovat mezi 25 až 38,“ uvedl Pluhař. Dodal, že v zařízení pracuje také specialista na množení medúz. Některá zahraniční akvária podle něj získávají část exemplářů odlovem.



K nejpozoruhodnějším druhům v pankráckém medúzáriu patří Turritopsis dohrnii. Tyto medúzy jsou schopny ovlivnit svůj životní cyklus a z dospělé fáze medúzy se vrátit do stádia polypu. Kořenoústce hrbolaté se zas kvůli jejímu zvláštnímu vzhledu přezdívá volské oko. V pankráckých akváriích lidé spatří i australskou čtyřhranku Fleckerovu. Působí nenápadně, je však jedním z nejjedovatějších zvířat světa. Chapadla čtyřhranky mohou dorůst až do délky tří metrů. Plavci, které ve vodách požahá, mnohdy utrpí šok a utopí se.

Medúzy v pankráckém centru obývají 38 kulovitých akvárií. „To, že akvária pro medúzy mají vždy kulovitý tvar, má svůj důvod. Specificky se totiž orientují v prostoru, v podstatě vodou pouze proplouvají. Pokud by tedy byly uzavřeny v akváriu tvaru krychle či kvádru, existuje riziko, že by se zasekly, což by je mohlo vážně ohrozit na životě,“ řekl expert na medúzy Vilém Vedral, který tamní akvária navrhl.

Medúzy jsou jedny z nejstarších živočišných druhů světa. Největším známým druhem medúzy je Talířovka obrovská, která dorůstá více než 30 metrů.