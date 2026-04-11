V Praze se sešly stovky lidí na podporu žen a možnosti potratů. Reagují na Pochod pro život

  12:36aktualizováno  13:00
V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten odpoledne vyrazil z Hradčanského náměstí v menších skupinách na Můstek. Obě akce doprovázejí protesty, v ulicích na pořádek a možné střety dohlížejí stovky policistů.
Stovky lidí se sešly na náměstí Republiky na akci Praha je feministická, která...

Stovky lidí se sešly na náměstí Republiky na akci Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život (11. dubna 2025) | foto: Petr Topič, MAFRA

Účastníci Pochodu pro život se scházejí na Hradčanském náměstí před začátkem...
Účastníci Pochodu pro život se scházejí na Hradčanském náměstí před začátkem...
Účastníci Pochodu pro život se scházejí na Hradčanském náměstí před začátkem...
Účastníci Pochodu pro život se scházejí na Hradčanském náměstí před začátkem...
10 fotografií

Protest na podporu ženských práv začal na náměstí Republiky po 11. hodině a policie na místě dohlížela na pořádek. Organizátoři jej pojali jako pokojný karneval, který má symbolizovat svobodu a vybočení z běžného řádu. Shromáždění ukončili kolem 12:30, tedy ve chvíli, kdy z Hradčanského náměstí vyrazil Pochod pro život, na který akce reagovala.

Účastníci protestu kritizovali Hnutí pro život, které podle řečníků omezuje svobodný přístup žen k interrupcím. Podle organizátorů by se měla debata více zaměřit na sociální podmínky žen, například dostupnost bydlení nebo spravedlivé přerozdělování peněz.

V davu se objevovala hesla jako „ženská práva, lidská práva“ nebo „interrupce do ústavy“, někteří lidé mávali drátěnými ramínky jako symbolem nelegálních potratů. Vidět byly i transparenty a duhové vlajky.

Pochod rozdělili na menší skupiny

Na Hradčanském náměstí se mezitím po poledni shromáždili účastníci tradičního Pochodu pro život, který pořádá Hnutí pro život. Po 12:30 vyrazili v desítkách menších průvodů přes centrum Prahy na Můstek. K průvodu se připojili i lidé z dopolední mše ve svatovítské katedrále, někteří nesli transparenty podporující rodinu, organizátoři rozdávali balonky.

Rozdělení pochodu do menších skupin souvisí i se zkušenostmi z minulých let, kdy docházelo ke střetům s odpůrci. Loni byl průvod zablokován, i letos proto policie předem upozornila, že narušování shromáždění může být posuzováno jako protiprávní. Na bezpečnost v ulicích dohlížejí stovky policistů, kteří zároveň upozorňují na možná dopravní omezení.

Podle organizátorů Pochodu pro život je cílem akce podpořit ženy, které neplánovaně otěhotní, a motivovat politiky k opatřením v oblasti daní, bydlení či mobility, aby narození dítěte nevedlo k poklesu životní úrovně rodin.

