V Praze už je nyní téměř 14 800 lidí nakažených covidem, za čtvrtek přibylo 1149 případů

PRAHA V Praze ve čtvrtek přibylo 1149 potvrzených případů nemoci covid-19. Ve srovnání se středou to sice bylo o 123 případů méně, i tak je to ale třetí nejvyšší denní nárůst počti infikovaných v metropoli od začátku epidemie. Aktuálně nemocných je v hlavním městě téměř 14 800 lidí. Vyplývá to ze statistik na webu ministerstva zdravotnictví.

Laboratoře v metropoli od začátku března potvrdily infekci novým koronavirem u 27 845 lidí, z toho 4200 od začátku týdne. Za posledních sedm dní připadá v Praze podle údajů ministerstva 398 případů covidu na 100 000 obyvatel.

Čtvrtek přinesl další rekord: přibylo 9721 případů koronaviru. Nejhorší situace je v okrese Plzeň-sever Nejvyšší denní nárůst potvrzených případů infekce novým koronavirem zaznamenali hygienici minulý pátek, a to 1379. Druhá je středa tohoto týdne s 1272 odhalenými případy. Necelá polovina ze všech nakažených v hlavním městě už se uzdravila. Naopak 231 infikovaných zemřelo. Od pondělí stoupl počet úmrtí o 21 případů.

Kvůli výraznému růstu počtu nakažených, kteří vyžadují hospitalizaci, připravuji nemocnice v hlavním městě další lůžka. Někde jich může za současného omezení odložitelné péče přibýt i několik stovek. Některá zdravotnická zařízení ale nemají dost personálu ani pro současný provoz. Uvedli to ve čtvrtek zástupci vedení a mluvčí zdravotnických zařízení. Na výstavišti v pražských Letňanech by o víkendu měla vzniknout polní nemocnice s až 500 lůžky. Armáda ji vybuduje v hale II a III, které jsou v areálu výstaviště nejmodernější. V neděli se v metropoli také otevře nové odběrové místo pro testování na covid-19. Na Vítězném náměstí v Praze 6 vzniklo ve spolupráci s pražským magistrátem a provozovat ho bude firma GHC Genetics. Další odběrové místo, které bude fungovat v režimu drive-in, začne fungovat příští středu u koupaliště Džbán. Obě místa budou zajišťovat odběry pro samoplátce i zájemce se žádankou.