O zatčení informoval izraelský server TheMarker, zprávu následně přinesl také deník Haaretz. Podle nich Lifšic přicestoval do Prahy na dovolenou. Policie ho zadržela přímo na pražském letišti. Přestože byl následně propuštěn na kauci, zůstává v Česku a nesmí vycestovat. Důvodem je žádost Spojených států o jeho vydání.
Americké úřady proti němu podaly obžalobu u federálního soudu v jižním obvodu New Yorku. Dokument je však zapečetěný a jeho obsah zatím nebyl zveřejněn. Není proto jasné, z jakých konkrétních trestných činů je Lifšic podezřelý.
Redakce iDNES.cz oslovila české policejní prezidium s prosbou o vyjádření, na odpověď čeká.
Falešné bankovní záruky za miliardy dolarů
Lifšic je spoluzakladatelem izraelského startupu Vesttoo, jehož hodnota v minulosti přesahovala miliardu dolarů. Společnost se zaměřovala na propojení pojišťoven s investory z kapitálových trhů. Ti měli výměnou za výnosy přebírat část rizik spojených s pojistnými portfolii.
Před třemi lety však firma zkrachovala po odhalení rozsáhlého podvodu. Vyšetřování, které si objednalo vedení společnosti, podezíralo z účasti na machinacích Lifšice, tehdejšího generálního ředitele Yaniva Berteleho, další dva bývalé vedoucí pracovníky a zprostředkovatele investic Tala Ezera.
Podle vyšetřovací zprávy poradenské společnosti Kroll se podvod týkal především falešných bankovních záruk. Ty měly investorům zajišťovat, že budou schopni pokrýt případné ztráty pojišťoven. Když však nastala situace, v níž bylo nutné peníze vyplatit, ukázalo se, že předložené dokumenty byly padělané. Falešné záruky v hodnotě přibližně tří miliard dolarů měly pocházet od čínské banky China Construction Bank. Ta ale jejich pravost popřela.
Lifšicův právník už dříve v civilním řízení u soudu v Tel Avivu namítal, že neexistují přímé důkazy o jeho zapojení do nezákonné činnosti.
Případ se řeší také v dalších zemích. Letos v září v Hongkongu odsoudili bývalého zaměstnance China Construction Bank, který se přiznal ke spolupráci na schvalování falešných bankovních záruk. Dostal čtyři roky vězení.
Na právní výlohy chce využít pojistku firmy
Lifšic se nyní potýká také s vysokými náklady na právní zastoupení. Na začátku listopadu požádal soud v americkém státě Delaware, který dohlíží na likvidaci Vesttoo, o možnost využít pojistku odpovědnosti členů vedení společnosti. Z ní chce pokrýt právní výdaje ve výši 1,5 milionu dolarů.
Ve své žádosti uvedl, že čelí nákladům spojeným s civilním řízením, trestním řízením ve Spojených státech a také extradičním řízením v Česku.