V pražském Šeberově se plynu z karmy nadýchaly žena a tříletá dívka, obě zemřely

„Kriminalisté spolu s lékařem na místě vyloučili cizí zavinění na smrti osob. Jako pravděpodobná příčina úmrtí se jeví nešťastná náhoda, a to otrava plynem z karmy,“ řekl mluvčí. Vzhledem k citlivosti případu, na který upozornil web novinky.cz a s ohledem na pozůstalé nebude policie zveřejňovat další informace, dodal.



V Šeberově, kde v noci došlo k úniku CO zasahovali 2x RV, 3x RZP a inspektor. Na místě probíhala 45min KPR u Ž23 a 3leté dívky, bohužel obě zemřely. Odvezen M26 do FNKV, nadýchaný CO, při vědomí. Dále přeměřeno 5 obyvatel domu a 6 členů IZS @HasiciPraha @PolicieCZ, bez obtíží.