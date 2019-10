V prezidentských volbách bych volil Babiše, řekl Zeman. Je i pro posílení pravomocí hlavy státu

Lány (Kladensko) Prezident Miloš Zeman by volil současného premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by se rozhodl v příštích volbách kandidovat na prezidenta republiky. Zeman to v neděli řekl v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Uvedl také, že by si přál rozšíření pravomocí hlavy státu o moc zákonodárnou.

‚Plete se do politiky a zanedbává Ústavní soud.‘ Zeman se pustil do Rychetského po výroku o pohřbu Chramostové Možnost předkládat návrhy zákonů nepatří mezi současné pravomoci prezidenta, k takové možnosti by byla nutná změna Ústavy. Uvedl to server iDnes.cz. Dle Zemana by také v případě vetování zákonu oběma komorami měl být k přehlasování nutný souhlas alespoň 120 z 200 poslanců. Nyní stačí 101 hlasů. Tyto změny prezident neoznačil za snahu posílit osobní pravomoce, změnu Ústavy v prospěch prezidenta by uvítal pro svého budoucího nástupce. Vyjádření prezidenta zkritizoval Jiří Pospíšil (TOP 09). Prezidentovo přání označil za snahu o „nebezpečnou změnu politického systému.“ Jiří Pospíšil (Twitter) @Pospisil_Jiri Miloš Zeman chce posílit pravomoci prezidenta a například navrhovat zákony. A za příštího prezidenta chce Babiše. To už není jen pokus o další politický handl mezi těmito dvěma pány, ale i snaha o nebezpečnou změnu politického systému. 4 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Jako svého nástupce by si Zeman dokázal představit nynějšího premiéra Andreje Babiše. „Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat,“ řekl Zeman. Zeman s Babišem dobře vychází především od posledních sněmovních voleb, opozice jejich vztah často označuje za mocenský pakt. Babiš možnou kandidaturu na Hrad odmítl letos například v rozhovoru pro Blesk. Dále Zeman označil za dobré potenciální kandidáty do voleb odborového předáka Josefa Středulu a šéfa Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Druhý pětiletý mandát současného prezidenta vyprší v roce 2023. Podle ústavy už nemůže znovu kandidovat. V minulé přímé volbě Zeman porazil ve druhém kole někdejšího předsedu Akademie věd a současného senátora Jiřího Drahoše.