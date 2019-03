V případu vojáka, který bojoval na Ukrajině na straně separatistů, vypovídají svědci

Pardubice Výpovědí svědků pokračuje v pátek v Pardubicích soud v případu vojáka obžalovaného z teroristického útoku kvůli tomu, že se zapojil do bojů na Ukrajině na straně proruských povstalců. Vedle výpovědí v pátek zazněly i úryvky z takzvaného válečného deníku, který si bývalý příslušník chrudimského výsadkového praporu Erik Eštu napsal doma po příjezdu z Ukrajiny. Má dokládat, jak pomáhal gardistům, a končí slovy Konec dobrodružství.

„Pár věcí je přivymyšlených, aby to vypadalo zajímavě,“ řekl soudu Eštu, který v zahraničí pobýval zhruba měsíc v roce 2015 před nástupem do armády. Hrozí mu 12 až 20 let vězení. Eštu už dřív popřel, že by udělal něco z toho, co tvrdí obžaloba.

Po svědeckých výpovědí lidí, kteří ho znají, mají odpoledne před soud předstoupit znalci. Rozsudek se v pátek neočekává.

Mezi svědky byl i Martin Škromovský, který s obžalovaným absolvoval v lednu 2016 výběrové řízení k výsadkářům v Chrudimi. Eštu neprošel, nevzali ho. „Patřil k těm slabším fyzicky i psychicky. Nikdy se ale nevzdal,“ řekl Škromovský. Mezi vojáky se podle něj o muži ale říkalo, že byl na Ukrajině.

Eštu v úterý u soudu řekl, že se do občanské války na Ukrajině zapojit nechtěl. Jel tam poznat zemi, odkud pochází jeho manželka, a navštívit kamaráda, kterého poznal v Praze.

Obžalovaný navíc sbírá historické a současné uniformy, nášivky a uniforma je jeho běžný oděv. Na videích, které byly první den součástí důkazního řízení, podle svých slov jen pózuje v polní uniformě a se zbraněmi nebo je v doprovodu několika separatistů. Při natáčení sám schválně zveličuje svoji roli. Na frontě tam nikdy nebyl, doněcké gardě nepomáhal, řekl soudu.