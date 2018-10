V první den komunálních voleb byl odvolán místopředseda TSK. Podle Zelených upozorňoval na podezřelé zakázky

PRAHA Dozorčí rada pražské Technické správy komunikací (TSK) na pátečním jednání odvolala místopředsedu představenstva a náměstka ředitele firmy Filipa Neussera. Potvrdil to člen rady Ondřej Mirovský (Trojkoalice/Zelení), podle kterého je odvolání možná neplatné, protože byla porušena pravidla pro svolání dozorčí rady. Informaci uveřejnil server SeznamZprávy. Podle Zelených je důvodem odvolání fakt, že Neusser upozorňoval na podezřelé zakázky. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) naopak tvrdí, že je neřešil. Neusser byl odvolán v první den komunálních voleb, které mohou změnit vedení hlavního města.

Předsedkyně dozorčí rady společnosti Lucie Svobodová (ČSSD) sdělila, že jednání bylo sjednáno v souladu s jednacím řádem. „Důvodem odvolání pana Neussera bylo především dlouhodobé neřešení výsledků auditu úklidových služeb, kterým byl podle svého vlastního vyjádření z března letošního roku pověřen. Když se dozorčí rada začala zajímat o důvody jeho nečinnosti, toto své vyjádření popřel,“ uvedla.



Dodala, že dozorčí rada se bude zabývat tím, zda Neusserovou nečinností nevznikla společnosti škoda. Rada také v pátek podle Svobodové zadala představenstvu úkol zjištění auditu prověřit a vyvodit z něj závěry.

Město loni transformovalo TSK z příspěvkové organizace na obchodní firmu. Fungování původní příspěvkové organizace prověřovali jak auditoři, tak loni magistrátní kontrolní odbor. Organizace podle zjištění odboru v roce 2016 pochybila při zadávání veřejných zakázek, při nakládání s majetkem, chyby měla v účetnictví a nezveřejňovala smlouvy v registru smluv. Úředníci kontrolovali 55 zakázek a v 50 z nich byl porušen zákon.

Odvolání by mohlo být neplatné

Podle Mirovského je možná páteční odvolání neplatné, protože členové nedostali písemnou informaci o svolání dozorčí rady. „Budu ještě věc ladit s právníky,“ uvedl. „Celé to vypadá jako vyřizování účtů, argument byl, že představenstvo nefunguje, tak měli odvolat všechny,“ dodal.

„Některé nevýhodné kontrakty byla snaha převést na akciovou společnost,“ řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice). Jednou z nich je podle Zelených zakázka na úklid zastávek MHD s firmou Lasesmed, jejímž jednatelem je Zdeněk Zadina, který je podle loňských zjištění Pirátů členem ČSSD v Praze 14. „Je podezření, že k zakázce přišla způsobem, který není v souladu se zákonem, a možná, že je celkově předražená,“ uvedla náměstkyně.

Neusser řekl serveru SeznamZprávy, že na problémy dlouhodobě upozorňoval, informoval o nich dozorčí radu a že jeho odvolání je mstou ze strany primátorky. Podle Krnáčové je to nesmysl. „Nevím, za co bych se měla panu Neusserovi mstít, je to absurdní a směšné, ale jsou volby, tak je potřeba vyrobit kauzu,“ uvedla. Dodala, že naopak představenstvo TSK včetně Neussera tento týden dopisem vyzvala, aby záležitost kolem auditu a údajných pochybení neprodleně řešilo, a audit původně vznikl na její popud.

Nestraník za Zelené

Neusser je jako nestraník zastupitelem v Praze 3 za Zelené. V minulosti reprezentoval republiku v pozemním hokeji a je členem pléna Českého olympijského výboru.

Loni v TSK, ještě před transformací z příspěvkové na obchodní společnost, zasahovali policisté a odvedli několik lidí včetně tehdejšího šéfa Ladislava Pivce. Případ zatím není uzavřen.

TSK mimo jiné opravuje a čistí pražské komunikace a chodníky. Loňský rozpočet firmy činil zhruba 6,2 miliardy korun.