V rybníku u Hodonína utonul muž středního věku, tělo našli až policejní potápěči

Lužice (Hodonínsko) V rybníku v Lužicích u Hodonína se utopil muž středního věku, policejní potápěči ho našli asi po pěti hodinách. Informoval o tom v neděli policejní mluvčí Pavel Šváb.

Neštěstí se stalo v sobotu v rybníku Lužák, zmizení muže pod hladinou měla policie nahlášeno kolem 17:20. Tělo policejní potápěči našli kolem 22:00. „Předběžně jsme vyloučili cizí zavinění, okolnosti případu nadále vyšetřujeme,“ uvedl Šváb.



Mluvčí záchranné služby Hedvika Kropáčková uvedla, že na místo záchranáři ani nevyjížděli.

Jihomoravští záchranáři od začátku května vyjížděli k desítce případů tonutí, je to o polovinu méně než loni. Některé z případů skončily tragicky. O nižší počet výjezdů k tonutí se zřejmě postaralo chladnější počasí, záchranáři tak spíše vyjížděli k nehodám cyklistů. Ve dvou třetinách případů tonutí šlo o děti. Ve většině případů byl tonoucí buď při vědomí, nebo se ho podařilo oživit. Některé ale skončily tragicky. Například na přelomu června a července se na brněnské přehradě utopila seniorka.

Lidé by ve vlastním zájmu měli dodržovat zásady bezpečného koupání. K tragickým koncům nebo velmi vážným úrazům vede často přeceňování sil či neznalost terénu. Nedoporučuje se ani kombinace alkoholu či jiných návykových látek s návštěvou vodních atrakcí. Koupající se děti by jejich rodiče měli mít vždy pod dohledem, týká se to i soukromých bazénů.