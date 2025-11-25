V sídle Správy železnic zasahují policisté z NCOZ

  11:10aktualizováno  11:22
V pražském sídle Správy železnic a na dalších místech v Praze zasahují kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle serveru Odkryto.cz se zásah týká mimo jiné zakázek na obnovu železničního uzlu v Pardubicích nebo budování nádraží v Brně.
foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Vyjádření státního zastupitelství redakce zjišťuje.

Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová uvedla, že policie požádala o některé dokumenty. „Mohu potvrdit pouze to, že se do budovy dostavila policie s výzvou k vydání věci. Poskytujeme veškerou součinnost,“ řekla serveru.

Podle webu se zásah týká i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Byli jsme požádáni o součinnost, kterou poskytujeme,“ řekl bez bližších podrobností mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Rekonstrukce železničního uzlu v Pardubicích, která stála téměř sedm miliard korun bez DPH, trvala téměř čtyři roky a skončila loni v květnu. Práce zahrnovaly opravy nástupišť a vybudování pátého nástupiště. Uzel má od té doby nové zabezpečovací zařízení, trakční vedení nebo mosty. Vznikla nová zastávka a železniční lávka.

