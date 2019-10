OBRAZEM: V sítích ornitologů uvázl pták číslo 100 000. Podívejte se, jak se v Česku kroužkují opeřenci

PRAHA/JESENÍKY „Chvíli po půlnoci dopadla na sedlo mlha a krátce nato se daly do pohybu červenky. Brzy poté uvázl v sítích pták číslo 100 000 – a co jiného to mohlo být než červenka,“ radovali se ornitologové. Ti mapují podzimní migraci ptáků na Červenohorském sedle v Jeseníkách už deset let. V jubilejním roce celého projektu si tak připsali ještě jedno významné číslo. To, že jde právě o červenku, překvapením nebylo, v tomto období jich táhne nejvíc.