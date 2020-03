V sobotu přibylo 262 nakažených koronavirem, potvrzených případů v Česku je už 2663

PRAHA Počet nakažených novým typem koronaviru se v Česku k nedělnímu ránu zvýšil na 2663, za sobotu jich přibylo 262. To je méně než v pátek, kdy za den přibylo 373 pacientů s nákazou, což by dosud nejvyšší denní přírůstek. Vyléčených zůstává 11 lidí, 11 pacientů s nákazou zemřelo, z toho dva v sobotu. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Zatím druhý nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených zaznamenalo ministerstvo ve středu, bylo to 291 případů. V posledních dnech ale roste také počet testů na koronavirus. Za pátek jich zdravotníci provedli 5247, tedy asi o 800 více než o den dříve. Údaje o počtech testů za sobotu ministerstvo zatím nezveřejnilo. Celkem už ale bylo provedeno v Česku přes 36 300 testů na koronavirus.

Přibylo 373 nakažených, v Česku jde o nejvyšší denní přírůstek. Celkově je evidováno 2422 případů První tři případy onemocnění oznámilo Česko 1. března a počet pacientů vyléčených z nemoci COVID-19 se změnil naposledy v pátek, kdy lékaři oznámili 11. případ. Byl jím člověk, který se léčil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Počet úmrtí pacientů s koronavirem v Česku se změnil v sobotu za čtvrtečních devíti obětí. Ve světě mají nyní nejvíce potvrzených případů koronaviru Spojené státy. Podle údajů univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie monitoruje, počet nakažených Američanů překročil přes 121 000 a přes 2000 lidí tam na nákazu zemřelo. Nejvíce obětí nemoci COVID-19 má Itálie, kde počet mrtvých přesáhl hranici 10 000. Třetí nejvyšší počet nakažených, téměř 82 000, zaznamenala Čína, kde se nový typ koronaviru objevil loni koncem roku poprvé a kde nemoci podlehlo na 3300 lidí.