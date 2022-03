V souvislosti s covidem-19 zemřelo ve světě 18 milionů lidí, tvrdí studie

V souvislosti s nemocí covid-19 ve světě zemřelo zhruba 18 milionů lidí, což je třikrát více, než dosud uváděly statistiky. Tvrdí to studie vydaná odborným časopisem The Lancet, na kterou dnes upozornila agentura AFP. Vědci k číslu dospěli srovnáním skutečného počtu zemřelých v letech 2020 a 2021 a očekávaným počtem úmrtí na základě dat z předchozích let.