Pohřeb českého ‚Floyda‘. S Romem se rozloučily tři desítky lidí, tělo bylo nabalzamované

Obřadu v kostele i následného pochodu a uložení rakve do země se účastnilo odhadem zhruba 30 lidí. Pohřební služba do kostela dovezla kromě rakve mnoho věnců, na které se složila i různá zahraniční uskupení. ČTK to řekl Miroslav Brož ze sdružení Konexe, který je v kontaktu s rodinou Roma Stanislava Tomáše.



Na pohřeb dorazila mimo jiné sestra zemřelého Simona. Rakev byla během obřadu otevřená, majitel pohřební služby uvedl, že tělo je nabalzamované.



Kvůli potyčce dvou mužů, kteří také poškozovali cizí auta, zasahovali policisté v Teplicích v sobotu 19. června. Šestačtyřicetiletý Stanislav Tomáš zemřel v sanitce poté, co proti němu policisté použili donucovací prostředky. Z amatérského videozáběru je patrné, že policisté při zatýkání několik minut klečeli jednomu z mužů na krku.

Bezpečnostní složky vinu na jeho úmrtí opakovaně odmítly; uvádějí, že Rom byl vůči policistům agresivní, napadl je a proto policisté použili donucovací prostředky. Pitva podle policie neodhalila známky poranění orgánů ani dušení; podle jejích závěrů měl muž v těle pervitin a zemřel na selhání srdce. Kvůli mužově smrti se už konalo několik demonstrací, jejich účastníci dávali najevo názor, že policie pochybila. Případ vzbudil pozornost nejen v České republice.

ROMEA @romeanews Unie olašských Romů podala trestní oznámení v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše. Vyzvala také ke zřízení zvláštní komise v poslanecké sněmovně #smrt #policie #teplice #romea #romove #olasstiromove Více: https://t.co/60UKk09Gg6 https://t.co/NA4Jyokrg7 oblíbit odpovědět

Zasahujících policistů se kromě policejního prezidenta Jana Švejdara zastal premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), což rodina Stanislava Tomáše podle slov Brože považuje za skandální. „Předjímají výsledky, tak to si myslíme, že nepatří do právního státu,“ uvedl Brož.

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) již dříve oznámila, že v jednání policistů momentálně nespatřuje trestný čin, a nebude proto ve věci zahajovat úkony trestního řízení. K důslednému vyšetření incidentu vyzvala Rada Evropy i česká pobočka organizace na ochranu lidských práv Amnesty International, která zákrok policie označila za hrubý a nezákonný.

Podle rady jsou záběry z incidentu znepokojující a vyvolávají mnoho otázek. Policejním zásahem se hodlá zabývat i zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. Babišovy a Hamáčkovy výroky kritizovali občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, podle nich totiž podkopávají důvěru v nestrannost vyšetřování. Šéf Ústřední rady německých Sintů a Romů Romani Rose označil zásah české policie v Teplicích za nelidský, odporný a brutální. Rada, která sdružuje romská etnika v Německu, vidí podobu s případem černocha George Floyda. Floyd zemřel ve Spojených státech loni v květnu poté, co mu policista několik minut klečel na krku.

Unie olašských Romů podala v souvislosti s Tomášovou smrtí trestní oznámení. Vyzvala také ke zřízení zvláštní komise v Poslanecké sněmovně, uvedl na twitteru server Romea. Trestní oznámení podala už na konci června na Policii ČR také rodina zemřelého, podle Brože požadovala několikrát i oponentní pitvu, která byla ale zamítnuta.

Kvůli tomu se poslední rozloučení se Stanislavem Tomášem konalo až po týdnech od jeho úmrtí. „Rodina se rozhodla, že už nebude žádat počtvrté, ale že ho pohřbí, protože situace, kdy ležel měsíc v mrazícím boxu, byla neúnosná,“ doplnil Brož. Rodina podle něj chce, aby bylo úmrtí Stanislava Tomáše řádně prošetřeno.