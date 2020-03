Stát pomůže živnostníkům. Uleví jim při platbě záloh na zdravotní a sociální pojištění

Praha Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou moci odložit úhradu záloh na zdravotní pojištění za březen až srpen. Do výše minimální zálohy jim budou platby za toto půlroční období odpuštěny. Ke změnám dojde i u sociálního pojištění.

Předpokládá to vládní novela, kterou ve středu schválil Senát. Předlohu teď dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Podepsat by ji mohl ve čtvrtek.

Základní minimální měsíční záloha činí 2352 korun. Vztahuje se na lidi, kteří mají drobné podnikání jako hlavní činnost. Opatření má pomoci živnostníkům překonat propad příjmů při současné koronavirové epidemii.

Splacení půlročního pojistného nad minimální zálohu budou moci živnostníci podle předlohy odložit až do podání přehledu o příjmech a výdajích za letošní rok, tedy na rok 2021. Vláda však předpokládá, že osoby samostatně výdělečně činné, které nynější krizi ve svých příjmech nepocítily, budou hradit zálohy nad minimum ve standardním termínu. „Předejdou tak tomu, aby v příštím roce musely jednorázově provést vysoký doplatek pojistného podle přehledu o příjmech a výdajích,“ stojí v důvodové zprávě.

Pokud už drobní podnikatelé zálohu za březen zaplatili, bude se pokládat za zálohu za září. Předloha upravuje i odpuštění penále a stanoví, že přehled příjmů a výdajů za loňský rok budou moci živnostníci podávat až do 3. srpna. Úlevou v hrazení záloh přijde veřejné zdravotní pojištění až o 8,5 miliardy korun.

V loňském roce šlo na zdravotní péči 311 miliard korun. Příjmy veřejného zdravotního pojištění se odhadovaly na 331 miliard korun. Letos měli podle plánů odvést zaměstnavatelé, podnikatelé, zaměstnanci a stát do systému přes 340 miliard korun.

Vláda v důvodové zprávě k novele ale varuje před tím, že letos může veřejné zdravotní pojištění skončit až ve 40miliardové ztrátě. Schodek hrozí kvůli propadu příjmů a kvůli zvýšení nákladů na zdravotní péči související s pandemií nového typu koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale uvedl, že zdravotní pojišťovny měly v únoru na účtech 62 miliard korun. Určitý „polštář“ tedy podle něho existuje.

V Česku je 1654 případů nákazy novým koronavirem. Deset lidí se dosud z nemoci COVID-19 vyléčilo, šest pacientů zemřelo. Laboratoře otestovaly na přítomnost koronaviru 22 600 vzorků.

Sociální pojištění

Stát odpustí drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset hradit zálohy v tomto období vůbec, byť by byly vyšší.

Odvody budou moci doplatit až při ročním zúčtování. Senát ve středu schválil vládní návrh zákona, který to předpokládá. Předlohu nyní dostane prezident Miloš Zeman, podepsat by ji mohl v čtvrtek. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chce na čtvrtečním jednání vlády mluvit také o přímé finanční podpoře živnostníků, řekla ve středu České televizi (ČT).

Základní minimální měsíční záloha činí 2544 korun. Hradí ji lidé, kteří vykonávají drobné podnikání jako hlavní činnost. Pro vedlejší činnost činí minimální záloha 1018 korun za měsíc. Opatření má pomoci živnostníkům překonat propad příjmů způsobený vládními opatřeními proti současné koronavirové epidemii.

Pokud drobní podnikatelé zálohu na důchodové pojištění za některý z měsíců od března do srpna zaplatí, použije se na splatné závazky a na zálohy za další měsíce. Půlroční neplacení pojistného by se nemělo záporně odrazit v důchodech živnostníků. Období se jim bude podle informací z horní komory do penzí započítávat, ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu vydá vyhlášku.

Nižší příjmy

Zákon sníží příjmy z pojistného na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zhruba o 15,1 miliardy korun. Česká správa sociálního zabezpečení na konci loňska evidovala přes 705 600 osob samostatně výdělečně činných, které měly podnikání jako hlavní činnost a musely hradit zálohy na důchodové pojištění. Podle ministerstva práce a sociálních věcí minimální platby posílají asi tři pětiny z nich. Dalších 325 700 lidí mělo podnikání jako vedlejší činnost.

Systém sociálního pojištění skončil loni v přebytku 16,75 miliardy. Letos se očekává propad, který bude muset dorovnat stát. Jak vysoká chybějící částka bude, bude záležet na rozsahu koronavirové krize.

Ministryně financí chce ve čtvrtek na jednání kabinetu debatovat také o přímém finančním příspěvku pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). „Možná bych byla pro nějakou měsíční kompenzaci,“ řekla ve středu České televizi Schillerová.

„Já bych byla ráda, abychom se pohybovali někde kolem minimální mzdy a abychom tam odečetli odvody, které jsme teď prominuli,“ doplnila. Minimální mzda činí 14 600 korun. „Zvažujeme výplatu mimořádných finančních výpomocí pro tu skupinu obyvatel, která je nejvíce zasažena tím mimořádným stavem,“ řekla televizi také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Přímou finanční podporu živnostníků už dříve navrhovaly opoziční strany. Představitelé ODS například uvedli, že navrhnou, aby živnostníci dostali jednorázově 30 000 korun. TOP 09 zase dříve oznámila, že chce pro OSVČ bez zaměstnanců příspěvek 45 000 rozložený do tří splátek.