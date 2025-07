V Trikoloře to vře. Bývalý vlivný člen viní Majerovou z tunelování stranické kasy

V Trikoloře se vyhrotil souboj dvou stranických křídel. Jedno zastupuje již bývalý místopředseda a brněnský zastupitel Petr Levíček. Právě on byl iniciátorem trestního oznámení kvůli údajnému tunelování strany. Druhé představuje současné vedení Trikolory, které tvrdí, že jde o pouhou pomstu zneuznaných členů.

Redakce iDNES.cz má trestní oznámení k dispozici. Oficiálně je podané na neznámého pachatele, autoři ale uvádějí, že v úvahu může přicházet jedině předsedkyně Majerová a nejužší vedení strany. Viní je především z toho, že si na své osobní účty poslali miliony korun z provozního účtu strany.

Za poslední tři roky podle trestního oznámení odešlo ze stranického transparentního účtu bezmála patnáct milionů korun. Asi osm milionů z toho mířilo na provozní účet, kam má přístup pouze Majerová, volební manažer a ředitel kanceláře.

V dokumentu se také uvádí, že Trikolora je už delší dobu bez většiny peněz. K dispozici už nemá ani kancelář či místnost, kde se mohli členové scházet na jednání.

„K poškozování strany a porušování povinnosti docházelo zejména v roce 2024 tím, že rozpočtové výdaje nebyly v průběhu roku kryty ani příjmy, ani zůstatky z minulých let,“ stojí v trestním oznámení. Podle něj vedení Trikolory sice o nedostatku financí vědělo, ale nejednalo s péčí řádného hospodáře.

Z podaného oznámení, které se v přílohách opírá především o rozpočet kanceláře strany z roku 2024, zároveň vyplývá, že v minulém roce měla Trikolora výdaje za 3,1 milionů korun, osobní náklady čtyř osob ve vedení činily bezmála dva miliony korun. Podle autorů trestního oznámení jde ale o záměrně přemrštěnou částku.

„Je naprosto neobvyklé, aby si vedoucí funkcionáři neparlamentních stran vypláceli poměrně vysoké částky ze stranického účtu,“ konstatují přímo v dokumentu, o jehož podání jako první informoval server Odkryto.cz.

Autoři dále vyjmenovávají, že z tunelování viní především Majerovou jakožto předsedkyni strany, ředitele kanceláře Martina Gebauera a volebního manažera Dana Štěpánka, který je synem místopředsedy strany Petra Štěpánka.

Mstí se nám zneuznaní, prohlašuje Majerová

Předsedkyně strany Zuzana Majerová pro iDNES.cz prohlásila, že trestní oznámení považuje za čistý nesmysl. „Je to osobní msta několika zneuznaných jedinců, jejímž jediným účelem je poškodit Trikoloru a mě osobně před nadcházejícími volbami,“ řekla.

Podle ní autoři trestního oznámení již ve straně nejsou. „Podali přihlášku k Motoristům,“ podotkla a upřesnila, že peníze ze stranického účtu mohla, stejně jako pár členů vedení, čerpat právě proto, že o tom vědělo předsednictvo strany, které je složeno z dvaceti lidí.

„Pokud Trikolora komukoliv vyplácela nějaké peníze, vždy to bylo za práci, se souhlasem celého předsednictva a v souladu se schváleným rozpočtem. To se týká i mě osobně,“ zdůraznila.

Strana velkou část peněz podle Majerové utratila v souvislosti se sněmovními volbami v roce 2021. „O peníze za volby 2021 jsme se podělili se Svobodnými, Soukromníky a Manifestem, celkem 4,8 milionů korun, doplatili jsme provizi marketingové agentuře, což bylo 1,7 milionů korun a zbytek šel na běžný provoz, volební kampaně, kancelář, odměny za práci,“ vypočítala Zuzana Majerová.

Redakce iDNES.cz oslovila stranu Svobodných, zda může údaje uváděné Majerovou potvrdit, jejich tiskový odbor k tomu sdělil, že se shodují.

Případného nedostatku peněz do nadcházejících voleb se předsedkyně Trikolory nebojí a argumentuje, že už delší dobu jim finančně vypomáhá hnutí SPD. Právě s ním, Svobodnými a stranou PRO Trikolora kandiduje do sněmovních voleb.

„Většinu volebních nákladů nese SPD. Část hradíme z vlastních zdrojů. Kancelář máme, naprostá většina komunikace grémia i předsednictva ale v dnešní době stejně probíhá online,“ konstatuje Majerová.

Jsme béčko SPD, tvrdí bývalý místopředseda

Podaní trestního oznámení inicioval bývalý místopředseda Trikolory a brněnský zastupitel Petr Levíček, jemuž vedení v tomto roce pozastavilo členství ve straně kvůli tomu, že svými otázkami na financování údajně poškodil její dobré jméno.

„Trikolora už nemá vůbec nic společného s tou konzervativně pravicovou stranou, do které jsem kdysi nadšeně vstupoval. Jsme béčko SPD a svůj program neprosazujeme, momentálně je to jen společnost s ručením omezením, kterou vlastní paní Majerová. Vedení dělá jen to nejnutnější pro úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, ale žádná strana už nejsme,“ tvrdí Levíček.

Stěžuje si také na poměry, které panují přímo uvnitř mezi členy. „Takřka u všeho nám bylo v poslední době řečeno, že nejsou peníze, proto taky uzavřeli kancelář, respektive není možné jí nadále navštěvovat, na kampaň strana nijak nepřispívá a vše dlouhodobě platí SPD. I v evropských volbách tomu tak bylo,“ upozornil Levíček.

Podle něj se nemůže vedení strany hájit stanovami a předpisy, protože je cíleně porušuje. „Kontrolní komise si v roce 2024 na svém jednání odhlasovala, že už nic kontrolovat nebude. Díky tomu má veškeré peníze pod kontrolou Majerová, Gebauer a Štěpánek,“ tvrdí nespokojený bývalý místopředseda Trikolory.

Kritiku činnosti kontrolní komise sama Majerová ve svém prohlášení označila za nesmysl. „Kontrolní komise pracovala přesně v rozsahu, který jí ukládají stanovy a statut komise schválený předsednictvem strany. Vždy v řádném termínu zkontrolovala účetní závěrky a zprávy z volebních kampaní, které předtím procházejí povinným nezávislým auditem,“ uvedla.

Trikolora je umrtvená, prohlašuje zastupitel

Trestní oznámení podporuje také zastupitel Prahy 8 Václav Musílek, jenž za Trikoloru kandidoval jako pražský lídr, avšak loni mu bylo také pozastaveno členství za údajné vnitrostranické intriky. Musílek pro iDNES.cz řekl, že o transparentnosti výdajů ve straně nemůže být ani řeč.

„Vše bylo tajné, o všem rozhodovalo nejužší vedení a výdaje byly utajovány dokonce před nejvyšším orgánem strany, kterým je v období mezi celostátními sněmy předsednictvo strany, jehož jsem byl dva roky členem,“ popsal.

Podle Musílka je rovněž jasné, že většina výdajů šla na osobní potřeby některých členů strany. „Ve svých mediálních výstupech jsme kritizovali vládu za obrovské rozpočtové schodky a rozvrat veřejných financí, ovšem vnitrostranicky si nejužší vedení strany počínalo velmi podobně, což vedlo až k faktickému umrtvení činnosti strany vzhledem k vyčerpání všech finančních prostředků,“ dodal zastupitel.