V úterý budou teploty v Česku přesahovat tropickou třicítku. Meteorologové varují před rizikem požárů

Praha V úterý odpoledne budou teploty na většině území Čech a Moravy přesahovat 31 stupňů Celsia. Kvůli vysokým teplotám a suchu bude v severozápadní polovině Čech hrozit nebezpečí vzniku požárů, varoval v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výraznější srážky, které by nebezpečí požáru zmírnily, meteorologové na severozápadě a západě Čech neočekávají minimálně do konce týdne.

Varování meteorologů před vysokými teplotami platí pro úterní odpoledne pro celé Čechy s výjimkou Karlovarského kraje a také pro jižní a střední Moravu. „Výjimečně mohou teploty překročit i 34 stupňů Celsia, zejména ve středních Čechách,“ varují meteorologové. Lidem doporučují dodržovat v horku pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách.



Vzhledem k teplému počasí s minimem srážek bude od úterního rána hrozit nebezpečí vzniku požárů. K jejich rychlému šíření by mohlo přispět větrné počasí. Varování meteorologů před rizikem požárů se týká středních Čech, včetně Prahy, Libereckého, Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje.

Varování před požáry bude v platnosti do odvolání. „Významnější srážky, které by nebezpečí zmírnily, na severozápadě a západě Čech neočekáváme minimálně do konce týdne,“ uvádí ČHMÚ.