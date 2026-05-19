Na místě probíhá vyproštění řidiče a záchrana všech osob, sdělila iDNES.cz mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
Záchranná služba k nehodě vyslala čtyři posádky rychlé zdravotnické pomoci, tři vozy s lékařem, zdravotnickou dopravní službu, inspektora a speciál EVA, uvedla na sociální síti X s tím, že v reakci na nehodu aktivovala traumaplán.
Z důvodu zásahu složek integrovaného systému je na místě omezen provoz. „Prosíme řidiče, aby byli trpěliví, a pokud možno se místu vyhnuli,“ uvedla Kropáčová.
Elektrobus typu SOR NS 12 electric byl vyrobený v roce 2025. V provozu je teprve od prosince. Dnes jezdil na lince 213