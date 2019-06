‚V září pozveme na stávku proti klimatickým změnám i rodiče.‘ Studenti ve svých požadavcích přitvrdí

Praha „Je hezké, že radnice vyhlašují stav klimatické nouze. Je to ale jen politická nálepka. To nestačí,“ říká patnáctiletá žákyně Anna Mezgerová. Studenti, kteří pořádají stávky za ochranu klimatu, míní v požadavcích na politiky přitvrdit.

Středoškoláci po celém světě chodí v pátky místo do školy stávkovat. Bojují proti klimatickým změnám. Připojili se k nim i jejich čeští vrstevníci. Netrvalo dlouho a začaly se objevovat takto vyznívající komentáře: studentské stávky nesou ovoce.



Několik radnic totiž vyhlásilo stav klimatické nouze. Chystají se vysazovat stromořadí, zachytávat dešťovou vodu, na akcích chtějí zakázat jednorázové plastové kelímky, pilují strategii proti dopravnímu přetlaku.

„Je to sice hezké, ale protože není nikde přesně definováno, co nálepka ‚klimatická nouze‘ znamená, nemusí to také znamenat vlastně nic. Politici se poplácají po zádech a hotovo,“ přednesla Anna Mezgerová, patnáctiletá žákyně základní školy.

Důtka za stávku?

Svým sdělením mírně zaskočila publikum konference Důtka za klima?, kterou pořádala Stálá konference asociací ve vzdělávání a EDUin. Jedna z otázek, na kterou měli odborníci spolu se studenty najít odpověď, zněla, zda mohou mladí protestovat v době výuky.„Rozhodně mají právo vyjádřit svůj občanský postoj,“ sdělila náměstkyně ministra školství Dana Prudíková.

Z výrazů přítomných studentů bylo jasně znát, že stávkovat budou, ať se děje, co se děje. Se svojí dosavadní aktivitou totiž nejsou příliš spokojení. „Myslím, že celorepublikově úspěch nemáme,“ řekla Vanda Patočková, maturantka z Brna z organizace Fridays for Future. Ve škole se podle svých slov setkala s podporou učitelů, zvláště kantorky biologie. Její stávkující kolegyně – žákyně Mezgerová – prý u pedagogického sboru spíše narazila.

„Škola musí studenty podpořit, ale také dát jasná pravidla, jak se má absence kvůli stávce omlouvat,“ postavil se na stranu studentů Martin Vonášek, učitel z Gymnázia Ostrava-Hladnov.

Českou pobočku organizace Fridays for Future ale trochu pokáral: „Není podle mě oproti těm v cizině dostatečně vyhraněná, nemá jasné požadavky. Lépe by se jí pak s politiky diskutovalo.“ To studentky připustily: „Přes prázdniny se chystáme společně s vědci dávat požadavky dohromady. Scházet se budeme s různými odborníky.“

Po prázdninách se podle ní uskuteční další stávky. Od 20. do 27. září se chystá protestní týden, během něhož budou studenti z různých zemí stávkovat, ale nabídnou i jiné klimatické akce. „Připojí se také rodiče a pracující,“ uvedla Mezgerová.

Konference se zúčastnil rovněž ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Studentské stávky podpořil, přesto se proti kritickým slovům na adresu českých politiků a vlády ohradil.

„Křivdíte nám“

„Máme politiku ochrany klimatu. Jde o stovky konkrétních opatření. Je otázkou, jestli jste je četli. Křivdíte nám,“ vyjádřil se.

Vzápětí si vzala slovo Mezgerová: „Říkáte, že máme od roku 2017 politiku ochrany klimatu. Co se ale od té doby zlepšilo? Zdá se mi, že nic výrazného nevidím.“ Následoval potlesk publika.

Ministr opáčil, že za jeho působení resort životního prostředí bojuje proti suchu, a připomněl kampaň #dostbyloplastu, která je zacílená na redukci používání jednorázového plastového nádobí.

Zástupkyně studentského stávkového výboru jeho plány neuspokojily. „Chceme vidět výsledky,“ shodly se.

Konkrétní v závazcích chce být aktuálně vedení hlavního města. Nevyhlásilo pro celou metropoli stav klimatické nouze, ale ve čtvrtek se zavázalo, že do roku 2030 sníží emise CO2 na území metropole o 45 procent. Do roku 2050 má být město bezuhlíkové. Magistrát připravuje například výstavbu bioplynové stanice, podporu elektromobility či zavedení mýta pro vjezd do centra.