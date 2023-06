Filozof Bělohradský o Berlusconim: Třicetkrát trestně stíhán, pak státní pohřeb

Václav Bělohradský (1944) Po studiích na FF UK emigroval do Itálie, kde působil jako profesor sociologie nejprve na univerzitě v Janově , od roku 1991 jako profesor politické sociologie na univerzitě v Terstu.

V první polovině devadesátých let hostoval na FSV UK . Česky vydal Přirozený svět jako politický problém, Myslet zeleň světa – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Mezisvěty a mezi světy, Společnost nevolnost.

Přispěl do mnoha antologií, například Krize, nebo konec kapitalismu?, Intelektuál ve veřejném prostoru: Vzdělanost, společnost, Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva?, Antropocén. Jeho poslední publikace je Čas pléthokracie.