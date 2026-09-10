Knihovna Václava Havla mění název. Respektuje přání vdovy po exprezidentovi

Nyní se podle Duška koná jednání správní rady 1. prezidentské knihovny a po něm bude o situaci knihovna podrobněji informovat. Instituce dříve avizovala, že hodlá rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. Nebude se ale už podílet na organizaci Ceny Václava Havla za lidská práva, protože nemůže používat jméno exprezidenta v názvu projektu.
Knihovnu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu.
Podrobnosti připravujeme...