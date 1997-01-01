náhledy
V pondělí 5. října to bude přesně 90 let od jeho narození. Kdyby bývalý český a československý prezident Václav Havel ještě žil, oslavil by významné kulatiny možná na chalupě v Hrádečku na Trutnovsku. Rád tam jezdil odpočívat jak s první manželkou Olgou, tak i s druhou ženou Dagmar (na snímku). Zároveň to ale bylo místo, kam přijížděli za Havlem na návštěvu (nejen) světoví státníci. Byl tam například tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan nebo ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová.
Autor: ČTK/Doležal Michal
Madeleine Albrightová na návštěvě u Václava Havla v Hrádečku. (28. srpna 1994)
Autor: MAFRA/Dan Materna
Velvyslankyně USA při OSN Madeleine Albrightová a prezident ČR Václav Havel během setkání na Hrádečku. (28. srpna 1994)
Autor: ČTK/Zbyněk Stanislav
Václav Havel a Madeleine Albrightová v Hrádečku. (28. srpna 1994)
Autor: MAFRA/Dan Materna
Generální tajemník OSN Kofi Annan se setkal s Václavem Havlem na jeho chalupě na Hrádečku u Trutnova. (17. července 1999)
Autor: ČTK/Mlejnková Alexandra
Tisková konference po setkání generálního tajemníka OSN Kofiho Annana a Václava Havla na zahradě chalupy českého prezidenta na Hrádečku u Trutnova. (17. července 1999)
Autor: ČTK/Mlejnková Alexandra
Chalupa prezidenta Václava Havla v Hrádečku u Trutnova. (29. července 1992)
Autor: ČTK/Novák Tomáš
Dagmar Havlová a Václav Havel na chalupě v Hrádečku. (27. září 1997)
Autor: ČTK/Doležal Michal
Dagmar Havlová a Václav Havel na chalupě v Hrádečku. (29. července 1997)
Autor: ČTK/Doležal Michal
Václav Havel na své chalupě na Hrádečku. (29. července 1992)
Autor: ČTK/Novák Tomáš
Václav Havel a režisér, scenárista a herec Ladislav Smoljak spolu debatují při opékání buřtů na Hrádečku, kde proběhla veřejná zkouška divadelní hry „Žebrácká opera“. (13. srpna 1995)
Autor: ČTK/Thomová Judita
Prezident Václav Havel naklepává řízky na své chalupě na Hrádečku. (29. července 1992)
Autor: ČTK/Novák Tomáš
Dagmar Havlová a Václav Havel na procházce se psy v Hrádečku u Trutnova. (29. července 1997)
Autor: ČTK/Doležal Michal
Prezident Václav Havel na zahradě své chalupy na Hrádečku. (29. července 1992)
Autor: ČTK/Noseková Jana
Dagmar a Václav Havlovi na dovolené na chalupě v Hrádečku u Trutnova. (27. září 1997)
Autor: ČTK/Doležal Michal
Václav Havel na své chalupě na Hrádečku. (29. července 1992)
Autor: ČTK/Novák Tomáš
Václav Havel s první manželkou Olgou na chalupě na Hrádečku. (3. října 1989)
Autor: Henryk Prykiel/AFP/Profimedia
Václav Havel hovoří se svým tiskovým mluvčím Ladislavem Špačkem na zahradě před chalupou na Hrádečku. (27. září 1997)
Autor: ČTK/Doležal Michal
Václav Havel a německý ministr obrany Rudolf Scharping v Hrádečku. (7. února 1994)
Autor: MAFRA/Dan Materna
Prezident Václav Havel se svou první ženou Olgou na Hrádečku v roce 1993
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na Hrádečku Václav Havel často psal a přijímal návštěvy. Na snímku s Ladislavem Smoljakem.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Václav Havel na Hrádečku
Autor: Archiv Aleše Formánka
Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3. října 2026)
Autor: ČTK
Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3. října 2026)
Autor: ČTK
Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3. října 2026)
Autor: ČTK
Narození Václava Havla si lidé připomněli pochodem z Trutnova na Hrádeček. (3. října 2026)
Autor: ČTK