Havlova Žebrácká opera slaví padesátiny. Vedla ke vzniku Charty 77, překvapila i StB

Hru plnou narážek proti amorální společnosti řízené tajnými organizacemi napsal Václav Havel v roce 1972 pro Činoherní klub. V roce 1974 dal Havel hru přečíst svému sousedovi na chalupě na Hrádečku, divadelníku Andreji Krobovi.
„Andrejovi se hra líbila, a tak ji nazkoušel s kamarády z Divadla na tahu a s příbuznými. Zkoušeli po domácnostech, neměli umělecké ani jiné ambice, jen si chtěli zahrát divadlo,“ vzpomíná Krobova manželka Anna Freimanová, která dnes pracuje v Knihovně Václava Havla.
Světová premiéra Havlovy Žebrácké opery se uskutečnila v hospodě U Čelikovských, ta dnes už ale v Horních Počernicích není. Na jejím místě stojí bytový dům.
„Tolik nepřátel režimu se na jednom místě sešlo asi poprvé od okupace.“
Volba Počernic byla podle Freimanové více méně náhoda. „Herci hledali místo, kde by si to zahráli, a dva z party pracovali poblíž a měli kontakty právě na tuhle počernickou hospodu,“ vysvětluje. Domluvili se s tamějším hospodským, který asi ani nevěděl, kdo je Havel. Co je Žebrácká opera, asi věděl, protože místní ochotníci tuto slavnou hru uváděli. Hru ohlásili úřadům, protože tehdy se všechno muselo ohlašovat.
Havel měl radost, že po šesti letech uvidí svou hru na jevišti, a pozval na představení své známé, kamarády. V hledišti počernického sálu se také sešli Petr Pithart, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík, Pavel Landovský, Vlasta Chramostová, Jan Tříska...
„Sešlo se tam 150 zakázaných lidí. Tolik nepřátel režimu se na jednom místě sešlo asi poprvé od okupace,“ odhaduje Freimanová. Představení mělo skvělou atmosféru. Lidé se bavili, hra měla úspěch.
StB byla překvapena
StB na to přišla až druhý den, když zprávu o premiéře odvysílala Svobodná Evropa. Přišly postihy za uvedení hry zakázaného autora nebo nedovolené shromažďování.
„Režim si představoval, že to je nějaké spiknutí, že je za tím víc než jen divadlo, něco nebezpečného,“ vzpomíná Freimanová.
Andreje Kroba odvedla Státní bezpečnost k výslechu, pro herce i diváky začaly problémy ve škole, v práci. Problémy měli i počerničtí ochotníci, kteří s uvedením hry neměli nic společného. Režim si s tím podle Freimanové především nevěděl rady, StB nechápala, co se vlastně v Počernicích odehrálo. „Nikdo nechtěl uškodit režimu, chtěli si zahrát divadlo, nikdo nechtěl bourat režim,“ vysvětluje Freimanová.
Ale události se daly do pohybu. Havel vzal všechno na sebe a začal neúnavně hájit všechny, kteří měli kvůli divadlu problémy. Už na jaře sepsal jeden ze svých nejzásadnějších textů, otevřený dopis tehdejšímu generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Gustávu Husákovi.
V dopise psal jak o strachu a ponížení lidí v tehdejší společnosti, tak o pokrytectví a lhostejnosti komunistického režimu k těmto problémům. A teď v psaní pokračoval.
V roce 1976 komunistická policie zatkla členy skupiny The Plastic People of the Universe a spolu s dalšími představiteli kulturního undergroundu je postavila před soud za údajné výtržnictví. Z protestů proti uvěznění muzikantů posléze na konci roku 1976 vzešla iniciativa Charta 77.
Počernice nezapomněly
V sobotu 1. listopadu si městská část Praha 20 a Divadlo Horní Počernice ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla připomenou padesát let od slavného představení.
Legendární událost si Počernice připomenou odpolední sousedskou slavností a večerním představením Žebrácké opery v podání Divadelního spolku Horní Počernice. V Počernicích se bude vzpomínat celý týden – zejména formou debat se studenty.