Klaus: ODS je nevolitelná. Motoristé se mohou stát autentickou pravicí

Na otázku, zda mají Motoristé od Klause jistý hlas, řekl: „Ano i ne. Už několik voleb za sebou si zoufám, že nemám koho volit, jelikož ODS je pro mě strana absolutně nevolitelná,“ uvedl a dodal, že jeho rezervovanou podporu mají Motoristé díky předsedovi Petru Macinkovi.

Macinka byl dlouholetým Klausovým spolupracovníkem na tiskovém odboru Hradu, nadále na částečný úvazek pracuje v jeho institutu.

„Myslím si, že Motoristé mají nakročeno k tomu, aby se stali autentickou pravicovou stranou, tomu já bych fandil. Jestli se to stane a jak se projeví jejich ambice se angažovat v celostátních volbách, kdy budou muset v krajích vygenerovat spoustu kandidátů, kteří budou muset táhnout za jeden provaz, uvidíme až v následujících týdnech a měsících,“ popisoval Klaus.

ODS je podle exprezidenta ztracená strana, která nemá s původní ODS nic společného. Její politiku označil za bezbarvou. Podle něj se ze strany vytratily demokratické principy. „Míra interní demokracie je nulová. Tam, pokud rozumím, výkonná rada nic neznamená, členové nic neznamenají, je to jednostranná aktivita vedení, které je zvoleno. To vedení se asi nezmění,“ prohlásil.

Trumpovo znovuzvolení je krok vpřed

„Trumpovo zvolení je úžasný krok vpřed a to budu tisíckrát opakovat a všude hájit,“ začal Klaus. „Zároveň ale jsem ten, který brzdí triumfalismus a to, že změní svět,“ dodal exprezident s tím, že zastává racionální a vyvážený pohled.

„Trump má za sebou čtyři roky v prezidentské funkci, není to nepopsaný list. Mám však obavu, že některé z jeho plánů nebude možné uskutečnit, tudíž proto brzdím takové všeobecné nadšení,“ řekl.

Například Trumpovo rozhodnutí odstoupit od Pařížské klimatické dohody Klaus velmi kvituje. Evropská unie se teď podle něj ještě více zatvrdí a bude dělat iracionální kroky. „Časem však narazí na realitu. Myslím si, že hlasy v Evropě budou sílit,“ řekl a dodal, že si myslí, že se časem k USA přidá více evropských zemí.

Výrok proti progresivistickému genderismu vítám

„Začíná se měnit myšlení i u nás. Trumpovo zvolení zatřáslo světem,“ pochvaloval si Klaus. Zdůraznil, že se například od spousty lidí doslechl, že jsou šťastni, jelikož Trump, v jejich očích autorita, řekl, že jsou jen dvě pohlaví – mužské a ženské. „Myslím si, že se lidé budou odvažovat říkat některé věci jinak, než jak byli zamlčovány do dneška,“ řekl.

„Trumpovo vystoupení na inauguraci bylo totálně neevropské, u nás by to neprošlo. Taková je ale prostě Amerika,“ řekl Klaus. Pochválil pak nejen odstoupení od Pařížské dohody, ale také vystoupení z WHO nebo výrok proti progresivistickému genderismu.

Řeč byla i o ambicích amerického prezidenta ukončit válku na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko. Klaus v tomto směru vkládá do Trumpa naděje. „Pokračování té války je neúnosné, vyjednávání už mělo dávno nastat. Trump dává protikladné výroky, které zneklidňují obě strany. Takže nevím, jak to bude, také netušíme, o čem si budou v avizovaném rozhovoru s Putinem povídat,“ řekl.