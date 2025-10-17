„Já myslím, že nebude. Samozřejmě vím, že kauza Turek je zahalena mlhou daleko větší kauzy, a to je šok, to je to nevěření svým očím, že volby dopadly tak, jak dopadly. Vládní koalice, která je koalicí pěti stran a jednoho prezidenta, dělá všechno možné, aby tu koalici rozbila,“ prohlásil Klaus pro deník Blesk. Zároveň nastínil, že cílem má být snaha vtáhnout do povolebního vyjednávání další stranu, která by mohla případně nahradit Motoristy.
O Turkovi se po prvních povolebních vyjednáváních mluvilo jako o možném ministrovi zahraničí v nové vládě. Deník N ale před několika dny zveřejnil článek o tom, že v minulosti opakovaně publikoval na sítích otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Turek se za svoje dřívější výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana Motoristé sobě na list podala trestní oznámení. Prezident Petr Pavel v úterý řekl, že pokud se ukáže, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.
Ve středu začala údajné Turkovy výroky prověřovat policie jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu.
Podle Klause je neuvěřitelné, jak detailně byla kauza okolo Turka připravená i vzhledem k tomu, že se o výrocích začalo mluvit těsně po volbách.
„Já nikterak nebagatelizuji ty výroky. Já se na Turka mračím, zlobím a nadávám mu. A zároveň je to pro mě velmi překvapivé, protože on je v rozhovoru měkký a relativně tichý člověk, je neuvěřitelně uctivý, nesnaží se v rozhovoru dominovat. O autentičnosti těch výroků žádný soud nevyslovuju, ale nejsou určitě všechny vykonstruovány nějakou umělou či neumělou inteligencí,“ dodal exprezident.