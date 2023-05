Pavel dělá okázalá gesta, s motorkou v Bavorsku frajeřil, je pobouřen Klaus

„Je to frajeřina. Dělat okázalá gesta, fárat do dolů, to je bezvadné,“ zhodnotil v nadsázce bývalý prezident Václav Klaus kroky současné hlavy státu Petra Pavla, který se na návštěvu sousedního Bavorska vydal na motorce.

Klausovi vadí, že prezident poděkoval za rozvoj česko-německých vztahů mluvčímu Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndu Posseltovi.

„Víme, kdo válku rozpoutal a k čemu to vedlo. Víme, jak složitý byl problém se sudetsko-německou částí. Pan Posselt byl otazníková osobnost pro nás pro všechny. A Pavel mu nyní poděkoval za obří pomoc s vylepšováním česko-německých vztahů. To mě opravdu absolutně pobouřilo,“ konstatoval bývalý prezident.

„Vládní balíček republiku neozdraví“

Na CNN Prima News se exprezident a ekonom vyjádřil k ozdravnému balíčku, který vláda představila před několika dny. Klaus se domnívá, že pětikoalice svůj návrh nedostatečně konzultovala s opozicí i odborníky.

„Jsem z toho smutný. Minulo se to svým cílem. Je smutné, že vláda, která je ve čtyřech desetinách své vlády, si nic nepřipravila. Nyní se jednotliví politici pětikoalice hádají o části balíčku, to přesně vláda potřebovala. Vytvořit takovou atmosféru, aby celkový účel balíčku zanikl. To je mistrovská hra pana premiéra Fialy,“ pustil se Klaus do současného předsedy ODS.

Klaus poté pokračoval s kritikou vládního návrhu, který mimo jiné počítá se zvýšením daní firmám, živnostníkům i zaměstnancům.

„Tohle je polovičatý krok, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Vláda v sobě nemá nic pravicového ani ve své pětikoaličnosti,“ dodal Klaus kriticky ke složení současné vlády. Podotkl, že jedinou cestou, jak se z krize dostat, je začít škrtat na straně výdajů.