Macinka nebyl můj pobočník, řekl Klaus. Nové vládě podle něj bude chybět odvaha

Bývalý premiér a prezident Václav Klaus vyjádřil znepokojení nad směřováním nastupující vlády hnutí ANO, SPD a strany Motoristé sobě. Podle něj je jen malá pravděpodobnost, že se česká politika vůči Evropské unii, Green Dealu a Ukrajině zásadněji promění. Byť vidina změny byla podle Klause důvod, proč občané dávali své hlasy zrovna těmto subjektům.
Podle Klause se nová vláda rýsuje jako příliš proukrajinská. Bývalý prezident a premiér to sdělil v podcastu Chuť moci. Byť podpořil premiéra Andreje Babiše v kroku neručit za půjčku Ukrajině, existuje podle něj riziko, že politika vůči Ukrajině se oproti předchozí vládě příliš nezmění. Ministrem zahraničních věcí je v nové vládě Petr Macinka (Motoristé), který byl dlouhou dobu Klausovým spolupracovníkem. Podle bývalého prezidenta ale Macinka nebyl jeho pobočníkem, jak se občas kuloáry šířilo. Takový výraz mu přijde nadnesený.

„Chraň bůh, že by se mnou konzultoval otázku, co má udělat na Ukrajině,“ vyjádřil se bývalý prezident. Narážel třeba na vyjádření Macinky po jednání s prezidentem Petrem Pavlem, po kterém ministr uvedl, že se s hlavou státu shodli, že Rusko vnímají jako agresora. „Lidé (je) volili proto, aby politiku vůči Ukrajině, EU a Green Dealu změnila,“ posteskl si Klaus. Připustil, že je velká pravděpodobnost, že se takové plány nenaplní.

Nové vládě bude chybět odvaha, myslí si Klaus

V podcastu se Klaus vyjádřil také k ekonomickým otázkám a plánům nastupující vlády. „Vidím hlasy zejména z hnutí ANO, které jsou z hlediska investic velmi ambiciózní, což mě velmi zneklidňuje,“ řekl bývalý prezident.

Ekonomiku Česka pak podle Klause brzdí evropské standardy, především pak Green Deal. Kritizoval také důchodový systém, který je podle něj nedostatečně reformovaný. Podle bývalého prezidenta ale nastupující vláda nebude mít dostatečnou politickou rozhodnost a odvahu k tomu, aby seškrtala státní aparát tak, jak před volbami jednotlivé politické subjekty slibovaly.

