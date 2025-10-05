Do štábu Motoristů nedorazil. Úspěch s nimi pak Václav Klaus oslavil u piva

Úspěšný den voleb zakončili Motoristé u piva s bývalým prezidentem Václavem Klausem. „Všichni sondují, kde se jedná o vládě. Tak až to zjistíte, přijďte nám to říct sem,“ napsal na Facebooku předseda strany Petr Macinka. Na neformální setkání s Klausem dorazili s Filipem Turkem a Borisem Šťastným po jednání s Andrejem Babišem v Průhonicích.
Po úspěchu Motoristů se jejich představitelé sešli na pivě s bývalým prezidentem Václavem Klausem. (4. října 2025)

Do poslední chvíle se čekalo, zda Klaus přijede Motoristy podpořit přímo do volebního štábu. Nakonec ale nedorazil a s vedením strany se sešel až v závěru dne v hospodě u piva. Motoristé slavili úspěch. Od voličů získali 6,8 procenta a do Sněmovny za ně usedne třináct poslanců.

Bývalý prezident se podporou strany Petra Macinky netají. „Přišel jsem sem jako někdo, kdo – spolu se statisíci našich spoluobčanů – nemá, koho by v dnešní politické konstelaci volil,“ prohlásil loni v prosinci na ustavujícím sjezdu Motoristů.

Klause s Macinkou pojí dlouholeté přátelství. Předseda strany s ním pracoval na tiskovém odboru Pražského hradu a dodnes působí na částečný úvazek v jeho institutu.

Se vším s Motoristy nesouhlasí

Klaus už dříve označil Motoristy za potenciální pravicovou sílu, která by mohla oslovit voliče zklamané vývojem tradičních stran. „Myslím si, že Motoristé mají nakročeno k tomu, aby se stali autentickou pravicovou stranou, tomu bych já fandil,“ řekl v lednu.

Ačkoliv Klaus Motoristy dlouhodobě podporuje, s jejich programem se zcela neztotožňuje. Vadí mu především jejich zahraniční politika a postoj strany vůči válce na Ukrajině.

„Vylučujeme jakýkoliv dialog s představiteli totalitních mocí. Vylučujeme také politický dialog a obchodní výměnu České republiky s Ruskem po dobu trvání války na Ukrajině,“ stojí v motoristickém programu. Strana se také považuje „eurorealisty“, nikoliv za euroskeptiky. Nechce usilovat o odchod Česka z Evropské unie, mají však v plánu ji proměnit zevnitř.

Bývalý prezident v sobotu dopoledne odvolil spolu s manželkou v pražské Základní umělecké škole Klapkova. „Já jsem volil hlavně změnu. Myslím si, že ji tato země potřebuje,“ komentoval.

Bývalý prezident ČR Václav Klaus ve volební místnosti v pražských Kobylisích. (4. října 2025)

Vyjednávání o nové podobě vlády se rozeběhlo už krátce po sečtení volebních hlasů. Šéf vítězného ANO Andrej Babiš v sobotu večer u sebe doma v Průhonicích přijal kromě lídra SPD Tomia Okamury i zástupce Motoristů sobě.

Zvolení poslanci Motoristů:

Praha: Boris Šťastný
Středočeský kraj: Filip Turek a Igor Červený
Jihočeský kraj: Miroslav Krejčí
Plzeňský kraj: Oto Klempíř
Ústecký kraj: Vladimír Pikora
Královéhradecký kraj: Renata Vesecká
Pardubický kraj: Vojtěch Krňanský
Vysočina: Karel Beran
Jihomoravský kraj: Petr Macinka
Zlínský kraj: Petr Barták
Moravskoslezský kraj: Matěj Gregor

Vyjednávací tým tvořili předseda hnutí Petr Macinka, čestný prezident Filip Turek a pražský lídr Boris Šťastný. Krátce před 22:00 Babišův dům opustili.

„Určitě je na co navázat, zejména v rámci evropské frakce Patriotů, kde jsme spolu s hnutím ANO,“ reagoval na výsledky voleb v sobotu Macinka. „Ze svých programových podmínek ale neslevíme.“ Motoristé například na rozdíl od ANO odmítají inkluzi ve školství.

Motoristé se také od počátku vymezují proti Green Dealu a zákazu spalovacích motorů. Odmítají migrační pakt, zvyšování daní. Staví se za automobilismus a zpochybňují dopady lidské činnosti na klimatické změny.

