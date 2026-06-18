Vaše jméno v zahraničí rezonuje, ocenil Macinka Klause a udělil mu medaili

  12:23aktualizováno  12:23
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve čtvrtek v Černínském paláci udělil medaili bývalému prezidentovi Václavu Klausovi za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. „Vaše jméno v zahraničí rezonuje. Jste duchovním otcem českého moderního politického systému,“ poznamenal. Klaus v pátek oslaví půlkulatiny.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti jeho blížících se 85. narozenin. (18. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti...
23 fotografií

„Jako ministr zahraničí musím potvrdit, že vaše jméno v zahraničí rezonuje. Do značné míry je to tím, že jste byl tvůrcem nového politického systému, který zůstal nezměněn až doteď. Jste takovým duchovním otcem českého moderního politického systému,“ poznamenal Macinka. Klaus v pátek oslaví 85. narozeniny.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti jeho blížících se 85. narozenin. (18. června 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti jeho blížících se 85. narozenin. (18. června 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti jeho blížících se 85. narozenin. (18. června 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti jeho blížících se 85. narozenin. (18. června 2026)
23 fotografií

Podle Macinky je jméno Václava Klause jakousi značkou. „Obdivuje ho současná americká vláda. Nedávno mi generální tajemník NATO Mark Rutte řekl, že vás považuje za největšího intelektuála,“ podotkl. Následně mu předal medaili Za zásluhy o diplomacii a poděkoval nejen za sebe, ale i za celé ministerstvo.

Klaus poznamenal, že za svou politickou éru v budově Černínského paláce moc nebyl. „Musím říct, že mě většinou ministři zahraničí neměli rádi,“ řekl. Podotkl však, že s Macinkou se do úřadu vrací realistická politika.

Nyní čeká oba politiky společný oběd, na který Macinka Klause pozval.

„Nejlepší škola“ u Klause

Macinka s Klausem dlouho úzce spolupracoval. Před 18 lety nastoupil do Tiskového odboru Klausovy prezidentské kanceláře na pozici zástupce ředitele. V roce 2017 se pak stal manažerem a mluvčím Institutu Václava Klause.

Role mluvčího se vzdal poté, co byl loni zvolen do Poslanecké sněmovny. „Byla to ta nejlepší škola,“ řekl Macinka o rocích strávených po Kalusově boku, než zamířil do vrcholné politiky. Ve vládě Andreje Babiše (ANO) se následně stal ministrem zahraničních věcí a zároveň vicepremiérem.

„Kdybych s panem prezidentem nespolupracoval, dnes bych tu asi nestál. Díky tomu jsem načerpal spoustu energie a rad i do dalších let,“ řekl ministr.

Bývalý prezident se podporou Macinkovy strany netají. „Přišel jsem sem jako někdo, kdo – spolu se statisíci našich spoluobčanů – nemá, koho by v dnešní politické konstelaci volil,“ prohlásil předloni v prosinci na ustavujícím sjezdu Motoristů. Tehdy vyzdvihl například odpor strany vůči „zelené ideologii“. Vyjádřil také přání, aby se otevřeně hlásila k pravicové politice.

Přesto nelze říci, že by Klaus s Motoristy souhlasil ve všem. V minulosti veřejně kritizoval některé části jejich programu, zejména v zahraniční politice.

„Chraň bůh, že by se mnou konzultoval otázku, co má udělat na Ukrajině,“ vyjádřil se dříve bývalý prezident na adresu Macinky. Narážel třeba na jeho vyjádření po jednání s prezidentem Petrem Pavlem, po kterém ministr uvedl, že se s hlavou státu shodli, že Rusko vnímají jako agresora. „Lidé (je) volili proto, aby politiku vůči Ukrajině, EU a Green Dealu změnila,“ posteskl si Klaus. Přesto však bývá označován za „ideového otce“ strany.

Klaus, který v pátek oslaví pětaosmdesáté narozeniny, patří do čela skupiny lidí, jenž nesou největší zodpovědnost za polistopadový vývoj země. Po listopadu 1989 se více než 23 let pohyboval ve vrcholných politických funkcích. Stál u zrodu Občanské demokratické strany (ODS) a 11 let byl jejím předsedou.

Působil jako ministr financí, více než pět let byl předsedou vlády, čtyři roky předsedou Sněmovny a deset let prezidentem republiky. V současnosti stojí v čele Institutu Václava Klause, přednáší a často se vyjadřuje k domácí i zahraniční politice.

28. října 2025
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Babiš odmítl spekulace o rošádě ve vládě. Vojtěch odvádí dobrou práci, řekl

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Vaše jméno v zahraničí rezonuje, ocenil Macinka Klause a udělil mu medaili

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti...

USA přehodnotí svou přítomnost v Evropě, Hegseth chce „návrat“ k tvrdé alianci

Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. července 2026)

Poláci zatkli podezřelého z vraždy karikaturisty, který zesměšňoval Putina

Polská policie dopadla podezřelého z vraždy ruského exilového karikaturisty...

Přehlídka luxusních rób. Královský banket v Amsterdamu přivítal japonského císaře

Nizozemský král Willem-Alexander, japonská císařovna Masako a nizozemský...

Wahi z Pobřeží slonoviny má problém. Prý ovlivnil zápas, vyslýchali ho už před MS

Elye Wahi, útočník Pobřeží slonoviny, během utkání s Ekvádorem.

Chybí už jen hořčice a prut. V Humpolci mají špekáčkomat, hned vedle prodejny s pivem

V Humpolci vyrostl již třetí špekáčkomat, který uzenářská firma postavila. (17....

KRNAP má nového ředitele. Moravec chce řešit kamerový systém monitorující vjezd aut

Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele...

Zemřela Daveigh Chase, prokletá holčička z kazety v hororu Kruh. Bylo jí 35 let

Daveigh Chase na premiéře seriálu Big Love (12. ledna 2011)

Požár v hale čokoládoven napáchal škodu za 65 milionů, zničil uskladněné potraviny

Hasiči zasahují u požáru v průmyslovém areálu v Olomouci, kde došlo k zahoření...

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Úhel pohledu

BABIŠ: Poplatky za ČT a ČRo končí. Nejde o revoluci ani experiment, šetřit musí každý

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Obavy zůstávají, je tam spousta otazníků, vzkázaly odbory po jednání s Barthou

Tünde Bartha (21. května 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.