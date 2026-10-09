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Piráti by měli zmizet z povrchu zemského, prohlásil Klaus. U volební urny žertoval

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  16:25aktualizováno  16:25
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Bývalý prezident Václav Klaus v pátek odvolil v pražských Kobylisích, kde kritizoval původně plánovanou neúčast prezidenta Petra Pavla ve volbách. Podle Klause není prezident nikdy soukromou osobou. Ostře se vymezil také proti Pirátům, kteří by podle něj měli „zmizet z povrchu zemského“. Pavel se mezitím vrátil ze zahraničí a nakonec také odvolil.

„Prezident není soukromou osobou nikdy, je prezidentem 24 hodin denně. Platí to tak vždycky a kdo bere svou funkci vážně, tak to tak chápe,“ uvedl Klaus na dotaz redaktorky iDNES.cz.

Pavel původně plánoval komunální volby vynechat kvůli soukromé zahraniční cestě. Jeho rozhodnutí vyvolalo kritiku napříč politickým spektrem. V pátek se ale prezident do Česka vrátil a už stihl i odvolit.

Klaus přišel krátce po 14. hodině do volební místnosti v ZUŠ Klapkova v pražských Kobylisích společně s manželkou Livií. Také bývalá první dáma se vyjádřila k možnosti vynechat volby kvůli soukromé cestě.

„V žádném případě. Samozřejmě jsem se účastnila všech voleb. O tom, že jsou volby, všichni víme. Jestli si naplánujeme dovolenou, to můžeme ovlivnit, ale kdy jsou volby, ovlivnit nemůžeme,“ řekla Livie Klausová, která byla deset let první dámou, na dotaz redaktorky iDNES.cz.

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Bývalý prezident se vyjádřil také k uskupením, která označuje za aktivistická hnutí. „Člověk musí bojovat proti Pirátům a pokusit se, aby zmizeli z povrchu zemského. Myslím Piráty všeho druhu – Kobylisy sobě, Praha sobě, Občané za něco… To nejsou autentické politické strany. Já myslím, že je to popření politických voleb,“ uvedl na dotaz iDNES.cz.

Manželé Klausovi podle členů volební komise nedostali předem hlasovací lístky, od účasti je to však neodradilo. Komise bývalého prezidenta dobře zná, podle jejích členů chodí hlasovat pravidelně.

Klaus si s členy komise povídal a vtipkoval. Při manipulaci s volební obálkou, která mu spadla, žertoval, že se pro ni ještě dokáže ohnout. Ve volební místnosti se s manželkou také setkali se svými vnoučaty, která dorazila samostatně.

V Česku začaly komunální a senátní volby. Václav Klaus odvolil v Praze v Kobylisích. (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Václav Klaus odvolil v Praze v Kobylisích. (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Václav Klaus odvolil v Praze v Kobylisích. (9. září 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. Václav Klaus odvolil v Praze v Kobylisích. (9. září 2026)
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