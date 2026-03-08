Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

Moderátor Václav Moravec oznámil konec v České televizi. Na jejích obrazovkách se objevoval přes 21 let. Na konci nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že už dál nemůže garantovat nezávislost redakční práce.

„Můj čas v České televizi se naplnil po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ řekl Moravec.

Moderátor dodal, že své diváky nechce zklamávat posunem ke slepé vyváženosti, která podle jeho názoru ničí veřejnou službu. Divákům poděkoval za přízeň.

V únoru opustila Otázky Václava Moravce hlavní dramaturgyně Hana Andělová, podle Moravce nedobrovolně. V týmu Otázek pracovala patnáct let. Krok souvisel s nezváním šéfa Sněmovny Tomia Okamury do pořadu.

Okamura byl v diskuzním pořadu naposledy v roce 2014, moderátor Václav Moravec se dlouhodobě stavěl proti jeho pozvání. Pozvánku dostal Okamura až nyní. Jeho nedělní účast byla podle dřívějšího vyjádření mluvčího televize Michala Pleskota dána také tím, že Sněmovna tento týden rozhodovala o jeho vydání k trestnímu stíhání.

Moravec již dříve v rozhovoru pro Respekt odmítl tvrzení, že by Okamuru z vysílání diskuzního pořadu vyřazoval systematicky. Připomněl, že v roce 2017 byl šéf SPD hostem předvolební debaty, kde si následně stěžoval, že mu Moravec kladl kritické otázky a nebyl objektivní. O rok později sám Okamura pozvání do Otázek odmítl.

Odmítnout moderování za účasti Okamury by podle Moravce znamenalo potvrdit tezi o osobní nevraživosti. V rozhovoru ale nechtěl předjímat, zda může spor znamenat jeho konec v televizi. Připustil jen, že o dalším působení chce ještě mluvit s vedením.

Moravec v minulosti uvedl, že nezvání Okamury nepovažuje za porušení Kodexu ČT. Oproti tomu generální ředitel televize Hynek Chudárek v minulosti řekl, že „je toho názoru, že dlouhodobou nepřítomností Tomia Okamury nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z kodexu ČT“.

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

