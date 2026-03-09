Kdo přijde po Moravcovi? Nedělní vysílání platí, hledá se moderátor

  12:41aktualizováno  12:41
Česká televize (ČT) se snaží co nejrychleji vymyslet, v jaké podobě bude pokračovat diskuzní pořad Otázky Václava Moravce. S řešením se snaží přijít nejlépe v řádu hodin, protože pořad je už na neděli začleněn do pravidelného programu.
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce. Zleva bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), předseda Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura, moderátor Václav Moravec, bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) a bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) (8. března 2026) | foto: ČTK

„Hosté jsou pozvaní a ptají se, jestli to pořád platí, tak jim kolegové říkají, že ano,“ řekl zdroj serveru iDNES.cz z České televize.

S největší pravděpodobností tedy tuto neděli čeká diváky diskuzní pořad v improvizované podobě, s jiným moderátorem i upraveným názvem – typově „Otázky ČT“.

„Situace kolem nedělního diskuzního pořadu se v tuto chvíli řeší, zatím je předčasné cokoli říct a komentovat. Jakmile bude jasno, oznámíme to,“ uvedl v pondělí na dotaz iDNES.cz mluvčí České televize Michal Pleskot.

Dlouholetý moderátor Václav Moravec v neděli oznámil konec v České televizi, na jejíchž obrazovkách se objevoval přes 21 let. Na konci pravidelného nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že už dál nemůže garantovat nezávislost redakční práce.

„Můj čas v České televizi se naplnil po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ řekl Moravec.

Moderátor dodal, že své diváky nechce zklamávat posunem ke slepé vyváženosti, která podle jeho názoru ničí veřejnou službu. Divákům poděkoval za přízeň.

Televize s tvrzením Václava Moravce podle mluvčího Pleskota nesouhlasí. Redakci iDNES.cz v neděli sdělil, že moderátor o svém záměru skončit televizi neinformoval.

V únoru opustila Otázky Václava Moravce také hlavní dramaturgyně Hana Andělová, podle Moravce nedobrovolně. V týmu Otázek pracovala patnáct let. Krok souvisel s nezváním šéfa Sněmovny Tomia Okamury do pořadu.

