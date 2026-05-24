„Dohoda o konkurenční doložce uzavřená mezi ČT a Václavem Moravcem je stále platná a nebyla ukončena. Současné aktivity pana Moravce jsou v rozporu s jeho dobrovolným smluvním závazkem zdržet se konkurenčního jednání, podepsaným v roce 2018. Konkurenční doložka má především chránit zaměstnavatele, nejde o žádný benefit. ČT proto bude postupovat standardním způsobem, zejména uplatněním sjednané smluvní pokuty za porušení závazku,“ uvedla televize se síti X.
Vyjádřila se tak jen chvíli poté, co Moravec na své platformě odvysílal premiérovou politickou debatu. Ve 12:00 tradičně každou neděli nadále navzdory Moravcově odchodu vysílá debatu také Česká televize.
Redakce iDNES.cz tak oslovila i Moravce, zda si je případného porušení závazku vědom. Ten se však už k celé věci nechtěl vyjadřovat. „Věnuji se pozitivním věcem, jako je tvorba pořadů pro nový a nezávislý projekt, než abych neustále řešil přetahovanou s institucí s osmimiliardovým rozpočtem, jež opakovaně řeší Moravce,“ napsal.
Bývalý moderátor dlouholetých Otázek Václava Moravce svůj nový mediální projekt Moravec.cz představil už ve čtvrtek. Nabízí na něm několik pořadů včetně tradiční nedělní debaty, tento formát přes dvacet let moderoval na ČT. V prvním díle pořadu Poledne s Moravcem (PM) v prostorách Paláce Dunaj na Národní třídě přivítal mimo jiné i ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé).
Kromě Moravce se na projektu podílí jako výkonný šéf a producent Tomáš Hodboď. Šéfkou obsahu bude Hana Andělová, která s Moravcem spolupracovala již v ČT jako dramaturgyně jeho pořadů. Dalším členem týmu je také bývalá redaktorka Fokusu Václava Moravce Iva Melíšková. Realizaci pořadů bude mít na starosti produkční společnost Barletta.
Moravec doložku považuje za neplatnou
Moravec sice založil novou platformu Moravec.cz, stále mu však platí půlroční konkurenční doložka s ČT. Ta opakovaně uvádí, že si za jejím plněním stojí. Moravec však již dříve několikrát uvedl, že ji považuje za neplatnou. Opírá se přitom o případy z minulosti, kdy řada doložek bývalých zaměstnanců byla zrušena kvůli usnesení dozorčí komise z roku 2025, podle něhož doložky zatěžují rozpočet.
„Od začátku jsem tak nabízel, že nechci zatěžovat rozpočet České televize. V doložce jsou navíc podle právníků ustanovení, která tím, že jsem nepodepsal čestné prohlášení, nebyla naplněna. Považujeme proto konkurenční doložku za mrtvou,“ uvedl dříve Moravec. Televizi proto několikrát vrátil peníze, které mu podle ČT na základě doložky musela vyplatit za březen a duben. Televize mu však peníze posílala dál, což však po posledním vrácení plateb podle Moravce přestalo.
Po oznámení odchodu z České televize Moravce oslovilo několik velkých mediálních domů. Už tehdy však naznačil, že by se nejraději vydal vlastní nezávislou cestou. „Nezávislé projekty ukazují, že mohou vhodně doplňovat veřejnou službu a někdy ji dělat i lépe,“ uvedl.
Moravec v březnu na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí.
Tehdy také řekl, že předtím několik týdnů čelil tlaku. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný. Podle Moravce šlo o nejméně špatné řešení a pro své rozloučení na konci pořadu zvolil minimalistickou variantu.
|
8. března 2026