Moravec o konci v ČT: Věděl jsem to jen já. Závěrečnou řeč si připravil v neděli ráno

„Věděl jsem to jen já,“ uvedl Moravec. Závěrečné prohlášení, které si zformuloval až ten den ráno, měl během vysílání připravené na papíře. Ještě krátce před koncem pořadu však zvažoval, zda ho skutečně pronese. „Říkal jsem si: Skočíš, nebo neskočíš? A skočil jsem,“ popsal serveru Blesk.cz moment, kdy se rozhodl oznámit odchod.
Podle něj byly poslední zhruba dva a půl roku složité jak pro něj, tak pro vedení televize. „Bylo to asi trápení pro Českou televizi, že tam má potížistu. A vlastně i pro mě. Myslím, že se ulevilo oběma stranám,“ uvedl.
K rozhodnutí podle Moravce přispěla především řada událostí z posledních měsíců. Zmínil například odvolání dlouholeté vedoucí dramaturgyně pořadu Hany Andělové nebo situaci, kdy hnutí SPD použilo jeho fotografii v kampani proti televizním poplatkům.
„Člověk čeká nějakou reakci televize, ta ale mlčela. Takže jsem se ohradil generálnímu řediteli, přišla odpověď od jeho sekretáře, který řekl, že si na to nechají udělat analýzu. Nevím, jestli potřebuje televize platit nějaké analýzy a jestli by nebylo lidsky správné napsat SPD: Promiňte, ale nezneužívejte oficiální fotografii České televize ke kampani proti poplatkům,“ řekl moderátor.
Další pochybnosti v něm vyvolaly mimo jiné i táhlé diskuse o tom, zda jeho pořady porušují Kodex ČT. Kritika se objevovala například v souvislosti s tím, jak často jsou do pořadu zváni někteří politici. Moravec připomněl spor kolem pozvání předsedy hnutí Tomio Okamura do nedělního vysílání. Podle něj se tlak na změnu dramaturgie postupně zvyšoval.
Poslední kapka? Debata se skauty
Definitivní rozhodnutí odejít podle Moravce dozrávalo postupně, poslední impulz ale přišel krátce před vysíláním. V sobotu se zúčastnil setkání se skauty na Arcibiskupském gymnáziu, kde s nimi debatoval o novinařině a práci veřejnoprávních médií.
„Ptali se mě, proč dělám svou práci tak, jak ji dělám, a kde je hranice toho, kdy novinář přispívá k šíření fakt a kdy k rozmnožování manipulací nebo lží,“ popsal. Právě tato debata podle něj patřila k momentům, které ho v rozhodnutí odejít utvrdily.
Moravec nyní jedná s vedením České televize o podmínkách odchodu. Zároveň si chce dát krátkou pauzu a věnovat se výuce na FAMU. „Nechejte mi čtrnáct dnů, abych si odpočinul a zavřel dveře za tou etapou, která pro mě byla srdeční a ve vztahu k té instituci a ve vztahu k tomu managementu bolestivá v těch uplynulých 2,5 letech,“ dodal.
Moravec svůj odchod z České televize oznámil na konci pravidelného nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce. Řekl, že už dál nemůže garantovat nezávislost redakční práce.
„Můj čas v České televizi se naplnil po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ řekl Moravec.
Moderátor dodal, že své diváky nechce zklamávat posunem ke slepé vyváženosti, která podle jeho názoru ničí veřejnou službu. Divákům poděkoval za přízeň.