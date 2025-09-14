Ve věku 80 let zemřel Václav Žák, signatář Charty 77 a šéfredaktor Listů

Ve věku 80 let v neděli zemřel v českobrodské nemocnici publicista Václav Žák, signatář Charty 77 a dlouholetý šéfredaktor časopisu Listy. Úmrtí potvrdil jeho přítel a spolupracovník Vojtěch Sedláček.

Předseda RRTV Václav Žák | foto: ČTK

Žák patřil po listopadu 1989 k předním představitelům Občanského fóra (OF), působil jako ředitel odboru informatizace na ministerstvu školství a jako odborník na počítače stál u zrodu vysokoškolské počítačové sítě v České republice.

V červnu 1990 byl za OF zvolen poslancem tehdejší České národní rady, do ledna 1991 byl jejím místopředsedou. Po rozpadu Občanského hnutí pracoval jako redaktor a publicista, přednášel také na Univerzitě Karlově v Praze.

Mezi roky 2002 a 2021 byl šéfredaktorem časopisu Listy, který navazuje na revue Lettre Internationale založenou v roce 1984 v Paříži Antonínem Jaroslavem Liehmem. V letech 2003 až 2009 byl Žák členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), do které jej nominovali sociální demokraté, poslední tři roky radě předsedal.

Jeho přítel a spolupracovník Vojtěch Sedláček připomněl, že Žák jako poslanec České národní rady už v roce 1990 prosazoval, že pokud má nově vytvářený demokratický stát být opravdu funkční, musí parlament přijmout zákon o státní službě.

Byl pravidelným účastníkem každoročního setkání Čechů a sudetoněmeckých krajanů, jeho vystoupení podle Sedláčka vždy napomáhala vzájemnému porozumění.

Nezapomenutelná podle něj byla i Žákova spolupráce s Českým rozhlasem, do paměti posluchačů se zapsal jako vynikající glosátor a komentátor politických dějů. Jeho postřehy si všímaly i zdánlivě přehlédnutelných drobností, které se nakonec v jeho pojetí ukázaly jako podstatné, dodal Sedláček.

Rodák z Tábora (28. července 1945) vystudoval koncem 60. let Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT a po studijním pobytu v Anglii pracoval jako programátor ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze. Vedle podpisu Charty 77 se účastnil i disidentských podniků, například v létě 1989 se podílel na založení Kruhu nezávislé inteligence.

