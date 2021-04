Děti se budou proti covidu očkovat už letos, věří odborník. ‚Bude to potřeba, aby se školy nemusely dokola zavírat‘

Praha Domnívám se, že nebude nutné upravovat dnes používané vakcíny proti koronaviru nějak speciálně pro děti, říká Peter Šebo z Mikrobiologického ústavu AV ČR. Dle něj bude zapotřebí proočkovat přinejmenším školáky.

Lidovky.cz: Společnost Pfizer nedávno oznámila, že testovala svoji vakcínu na dětech ve věku od 12 do 15 let. Výsledky byly úspěšné, očkovací látka je dle výrobce pro tuto věkovou kategorii bezpečná a účinná. Co na to říkáte?

Že je to skvělá zpráva! Už proto, že adolescenty bude zcela jistě nutné a vhodné očkovat. Jde o skupinu populace, která má nejvyšší počty sociálních kontaktů. Byť platí, že pubescenti nebývají po infekci koronavirem nějak zvlášť nemocní a nepatří do ohrožené skupiny, mohou se výrazně podílet na šíření viru v populaci, být nebezpeční seniorům a hlavně se mohou stát „chodícími selekčními stanicemi“ pro vývoj nových variant – což by mohlo být rizikové pro nás ostatní.

Peter Šebo (60) Vede Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů v Mikrobiologickém ústavu AV ČR.

Vystudoval bioinženýrství na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, je profesorem mikrobiologie na VŠCHT v Praze.

Zabývá se molekulární mikrobiologií, studiem bakteriálních toxinů a vývojem nových typů vakcín.

Založil Biotechnologický ústav AV ČR a výzkumné centrum BIOCEV.

Je členem Evropské akademie mikrobiologie a organizace pro molekulární biologii. Peter Šebo.

Lidovky.cz: Reaguje organismus jedince nacházejícího se v pubertě, tedy ve věkovém intervalu 12 až 15 let, jinak než u dospělého? Byly klinické testy zapotřebí?

Určitě nutné byly, lidé nejsou laboratorní myši. Každá vakcína či léčivo je klinicky testované a indikované pro určitou skupinu populace a s onou specifikací také dostane povolení pro použití. Má-li se indikace změnit, například rozšířit na další věkovou skupinu, je naprosto nutné nejdříve provést patřičnou klinickou studii, jež prokáže bezpečnost a účinnost podaného léčiva nebo vakcíny u dané skupiny populace. U očkování musí též ukázat jeho zcela jednoznačně převažující přínos v porovnání s případným rizikem podání. To je absolutně nezbytný požadavek.

Pokud jde o reakci na očkování u 12 až 15 let starého organismu, který již má zralý imunitní systém – byť zmítaný hormony –, měla by být hodně podobná reakci dospělého. Každý však jsme jiný a reagujeme trochu odlišně, tak se to zkrátka musí věrohodně vyzkoušet.

Lidovky.cz: Nicméně v ČR se mladiství smí očkovat proti covidu až od 16 let věku a jen tací, kteří patří mezi chronicky nemocné. Proč zrovna tato věková hranice?

To je, myslím, spíše z právních než z medicínských důvodů. Šestnáctiletí již mohou třeba řídit menší motocykly a ve výjimečných případech i uzavírat manželství.

Lidovky.cz: Jaké chronické onemocnění musejí mít diagnostikované?

Úplně přesně to nevím, nicméně dle mého půjde především o diabetiky, adolescenty s poruchami srdečních funkcí a podobně.

Lidovky.cz: Víte přibližně, kolik šestnáctiletých v Česku již dostalo vakcínu proti covidu?

Zahlédl jsem, že lidí mladších osmnácti let bylo dosud naočkováno 1312 (data k 28. dubnu – pozn. red.). Kolik z toho je šestnáctiletých, nevím. Zatím půjde o naprosté minimum, v řádu stovek.

Lidovky.cz: Které vakcíny u nás mladiství od 16 let dostávají? Musejí být speciálně upravené, nebo se jedná o tytéž očkovací látky jako pro dospělé?

V principu dostávají vakcíny pro dospělé a není nutné je nijak zvlášť upravovat, což platí obecně pro veškeré očkovací látky. V této věkové skupině je povinné jen přeočkování proti tetanu každých deset let, vše ostatní už je pouze doporučené. Nabízí se kupříkladu přeočkování proti černému kašli a další volitelné vakcíny podle epidemiologické situace a potřeby.

Domnívám se, že ani vakcíny proti covidu nebude potřeba upravovat pro použití u dětí, objem ani množství látky ve vakcíně nejsou nijak zbytečně velké. Snad jen tehdy, pokud by se v klinické studii ukázaly reakce na očkování jako příliš silné. Ale myslím, že to bude spíš naopak, neboť dětský imunitní systém odpovídá na očkování zpravidla méně prudce než dospělý.

Lidovky.cz: Lze tedy říci, že organismus dítěte obecně reaguje na vakcínu lépe než u dospělého?

Záleží na věku. Kojenci ještě nemají úplně vyzrálou imunitu, ta se neustále vyvíjí s přibývajícím věkem a s tím, jak je organismus a imunitní systém postupně vystavován různým infekcím a antigenům. U každého je to trošku jiné, jak rychle se zbaví náchylnosti na různé „soplíky a kašlíky“ sbírané ve školce a ve škole.

Lidovky.cz: Proč tedy už nyní není věková hranice pro očkování proti covidu ještě nižší?

Myslím, že ještě do konce letošního roku k jejímu snížení skutečně dojde, jakmile se prokáže, že současné vakcíny jsou zcela bezpečné a účinné také u školáků. Těm přílišné riziko z koronavirové infekce nehrozí, ale u jednoho z tisíce se může po prodělání nákazy vyvinout těžký PIMS stav (takzvaný syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi – pozn. red.) s nutností hospitalizace na JIP a s rizikem vážného poškození srdce a dalších orgánů. To riziko existuje, mluvíme o skupině čítající takřka milion žáků základních škol, takže možná až tisícovce z nich hrozí vážný problém, nehledě na to, že mohou virus předat někomu, kdo vážně onemocní.

Lidovky.cz: Z uvedeného tedy plyne, že byste školáky proti covidu v budoucnu určitě naočkoval.

Ano, dává to smysl. Bude-li dostatek vakcín, tak je rozumné a správné školáky proočkovat. Jde o početně velkou populační skupinu, školáci mají intenzivní společenské kontakty, chodí na kroužky, potkávají se ve škole a podobně. Bude nezbytné, aby se naočkovali. Už třeba proto, aby se školy nemusely pořád dokola zavírat.

Lidovky.cz: Pfizer se v návaznosti na výsledky klinických testů chystá požádat úřady v USA i v Evropské unii o schválení nouzového použití vakcíny od věkové hranice 12 let. Předpokládám, že vy jste pro schválení?

Určitě ano. Abychom zmenšili prostor pro šíření viru v populaci.

Lidovky.cz: A kdybychom šli do ještě nižší věkové kategorie, tedy pod hranici 12 let – jsou vakcíny pro tyto děti bezpečné?

Jsem o tom přesvědčen, a to dokonce i v současném dávkování. Dokud však nebudou provedeny příslušné klinické studie, tak se můžeme jen domnívat. Pro další postup jsou klíčová data.

Lidovky.cz: Bude jednou nutné očkovat i předškoláky proti koronaviru?

Uvidíme, za rok si to řekneme. To se odvine od epidemiologické situace. Nerozšíří-li se u nás nějaké nové varianty viru, jež projeví schopnost unikat imunitě po prodělané infekci a po nyní používaném očkování – tedy množit se a šířit navzdory již poměrně dobře imunizované populaci jako například brazilská varianta –, tak nejspíš nebude nutné předškolní děti očkovat proti koronaviru.

I proto, že virová nálož v populaci klesne natolik, že se šíření prakticky zastaví. Pak by očkování dětí nebylo ospravedlnitelné ani nákladově efektivní. Užitečnější pro ně mohou být jiné vakcíny, třeba proti streptokokům či meningokokům, u pubescentů pak očkování proti papilomavirům, které bych já osobně zavedl jako povinné očkování ve věku, než začnou mít sex.

Lidovky.cz: A kdy by se podle vás měli školáci dostat na řadu?

Doufám, že na ně dojde do konce roku, aby mohli bez obav znovu chodit do tříd mezi spolužáky a nenosili ze škol infekci domů.

Lidovky.cz: Co byste vzkázal rodičům, kteří mají z očkování proti covidu obavy a odmítají ho?

Poprosil bych je, aby nehazardovali se zdravím svých dětí a dali je naočkovat. To, že děti zpravidla nemají akutní průběh covidu, ještě neznamená, že jim koronavirová infekce nemůže trvale ublížit a způsobit potíže třeba až do konce života. Už jsem zmínil kupříkladu velmi nebezpečný PIMS. S přihlédnutím k tomu, co víme, opravdu nevidím něco, proč se bát očkování a riskovat trvalé poškození svého potomka infekcí.

Je mimořádně těžké bojovat s dezinformacemi, kterých je na internetu nespočet. Nicméně doufám, že lidé už teď vidí, že očkování je opravdové dobrodiní a že rozhodně není nebezpečné. Je to jedna z nejbezpečnějších medicínských intervencí, které existují. Věřím, že takoví rodiče přijdou k rozumu a že se vakcín už bát nebudou.