Vakcína pro půl milionu: Novavax startuje v Česku. Spike proteiny se vyrábějí v Jevanech

Odborníci si od ní slibují, že by mohla na injekci přilákat i ty, kdo dosud kvůli strachu pro vakcínu nešli. Podle odhadu ministerstva průmyslu to může být až půl milionu lidí. „Domnívám se, že je vhodná pro všechny ty, kteří mají obavy z těch modernějších mRNA vakcín,“ uvedl Válek.

Novavax spadá mezi proteinové vakcíny, které obsahují v laboratoři vyrobený spike protein. Stejným proteinem v přírodní podobě se virus váže na lidské buňky. Tělo se díky vakcíně naučí tento „hrot“ rozpoznat a při skutečné nákaze spustí imunitní reakci. Na stejné bázi fungují i další běžné vakcíny, třeba proti chřipce či původci rakoviny děložního čípku.

Účinnost Novavaxu je dle výrobce okolo 90 procent. Nicméně studie probíhaly především v době, kdy k dominantním variantám patřily alfa a beta. V době uzávěrky se o vakcínu přihlásilo okolo pěti tisíc lidí.

Novavax je prozatím určen k registraci pouze pro neočkované lidi starší osmnácti let.vPodle posledních informací má Česká republika objednáno 370 tisíc dávek s tím, že se v případě potřeby zajistí další dodávky.

Zájemci o novou vakcínu se v daném kraji a okrese, ve kterém si přejí být očkovaní, standardně zaregistrují přes centrální systém. V závislosti na zájmu budou následně vakcíny rozdělovány mezi kraje a jejich určená očkovací místa. Do vakcinace by se podle plánu měli zapojit i praktičtí lékaři, pokud budou mít o látku zájem.

Novavax jako možný booster

Zatím podle ministra Válka není jasné, jestli se s novou vakcínou bude i přeočkovávat. Jako lékař se ale ministr domnívá, že by to mělo být možné. A to včetně podání této vakcíny po očkování mRNA vakcínami jako boosteru. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) sice vakcínu schválila již minulý rok 20. prosince. V současné době jsou ale podle SÚKL k dispozici pouze omezené údaje o její účinnosti proti novějším variantám viru včetně omikronu.

Vedlejší účinky

Stejně jako u Moderny a Pfizeru se aplikují dvě dávky v odstupu jednadvaceti dní. Nežádoucí účinky Novavaxu se velmi podobají i těm, které některé pacienty trápily u ostatních dávek a podle studie během několika dní po očkování odezněly.

Nejčastějšími vedlejšími účinky jsou podle Státního ústavu bolesti hlavy, pocit na zvracení nebo zvracení, bolest svalů a kloubů, citlivost a bolest v místě injekce a únava. Méně častěji lidé po aplikaci vakcíny trápilo zarudnutí a otok v místě injekce, horečka, zimnice či bolesti končetin.

Nejnovější očkování má navíc českou stopu. Část vakcíny, konkrétně její spike proteiny, se vyrábějí v závodě v obci Bohumil, která je součástí středočeských Jevan. Dříve se tam produkovaly například vakcíny tamiflu proti ptačí chřipce.

Až pátá v pořadí

Podle původních očekávání měla být právě vakcína od Novavaxu jedna z prvních, která dostane povolení k registraci v rámci Evropské unie, nakonec skončila až pátá. Prvenství získala vakcína od firmy Pfizer/BioNTech, která momentálně tvoří téměř 83 procent u nás aplikovaných dávek.

Dosud se v Česku nechaly očkovat méně než dvě třetiny obyvatel, čímž se země v rámci západní a střední Evropy zařadila k méně proočkovaným. Povoleny byly doteď jen čtyři vakcíny: Comirnaty od Pfizeru, Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra Zeneca) a jednodávková Janssen od firmy Johnson & Johnson.