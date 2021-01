Vakcína od Moderny už zná českého distributora, bude jím firma Avenier miliardáře Chrenka

PRAHA Zřejmě nic v současnosti nenese tak výrazný punc urgentnosti jako záležitosti spojené s očkováním proti covidu. Vidět to bylo i na shánění distributora pro druhou vakcínu na českém trhu. Na rozdíl od té první, kterou na trh uvedlo americko-německé spojení Pfizer/BioNTech, nově příchozí produkt od amerického výrobce Moderna neměl předem vyřešenou distribuci. Až do teď.

Oficiální „rozvážkou“ vakcíny od společnosti Moderna pověřily české zdravotní pojišťovny firmu Avenier. „Dle informace z pátku byla nabídka naší společnosti vyhodnocena jako nejlepší,“ uvedl pro Lidovky.cz mediální zástupce distributora Martin Nesrsta. Nyní prý už jen zbývá připravit smluvní dokumentaci a smlouvu podepsat.



Výhra Avenieru, který spadá pod skupinu Agel řízenou miliardářem Tomášem Chrenkem, není žádným velkým překvapením. V oboru distribuce vakcín platí v České republice za giganta, především díky dlouholetým vazbám na stát. Brněnská firma totiž v roce 2012 vyhrála velkou zakázku ministerstva zdravotnictví na centrální rozvoz vakcín, díky čemuž se stala na trhu brzy dominantním hráčem.

Výsledky výběrového řízení ale zatím nechtěli komentovat jeho zadavatelé. Tím byl tuzemský pojišťovnický tandem složený ze Svazu zdravotních pojišťoven, který sdružuje soukromé subjekty tohoto oboru, a Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).



„Mohu pouze potvrdit, že poptávkové řízení zatím nebylo ukončeno,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí VZP Milan Řepka. Ředitel pojišťovnického svazu Martin Balada pouze oznámil, že nemá oprávnění sdělovat žádné podrobnější informace.

Sedmero vybraných

Jelikož bylo nutné při shánění distributora jednat rychle, proběhlo celé řízení jako JŘBU – jednací řízení bez uveřejnění. Nešlo tedy o klasickou veřejnou zakázku, do které se může přihlásit každý.

Místo toho si pojišťovny vybraly sedm vyvolených firem, kterým umožnily podat nabídky. Jak už dříve referoval server Seznam Zprávy, Avenier doplnily na seznamu vyvolených ještě firmy Alliance Healthcare, BeBridge, JK Trading, Pharmos, Cyrmex a Phoenix lékárenský velkoobchod.

Některé firmy s dlouholetou zkušeností s rozvozem vakcín byly naopak z nabídky vynechány. Je to případ třeba firmy Distribuce CZ. „Nebyli jsme osloveni, ačkoliv se distribucí očkovacích látek zabýváme více než 15 let,“ řekl Lidovkám.cz majitel společnosti Přemysl Ptáček.

Také poukázal na fakt, že některé oslovené firmy jsou ve vakcinačním byznysu relativně krátkou dobu. Na mysli tím mohl mít například společnost BeBridge, která v roce 2017 začínala jako prodejce kvasného a konzumního lihu, přičemž distribuce léčivých prostředků je u ní zapsána až od 27. listopadu 2019.



Smlouva zatím do června

S Avenierem by nyní měla být podepsána rámcová smlouva do června, jak to určuje národní očkovací strategie. Podle vládního dokumentu by do zmíněného měsíce měl doběhnout tendr na centrálního distributora pro zbytek vakcín dovážených do České republiky.

Celkem má stát od amerického výrobce nasmlouváno 1,9 milionu dávek. V lednu, únoru a březnu by mělo shodně dorazit 80 tisíc dávek očkovací látky, mezi dubnem a zářím tohoto roku by pak mělo do Česka doputovat měsíčně 278 tisíc dávek. Vakcína od Moderny je stejně jako ta od společností Pfizer a BioNTech plně funkční až po podání druhé dávky v časovém odstupu 28 dní od té první. Prvních symbolických osm tisíc dávek od Moderny pro Česko směřovalo do Moravskoslezského kraje 11. ledna.