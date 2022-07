Vakcína je i proti postcovidu. Viroložka Tachezy doporučuje očkování všem, ne jen rizikovým skupinám

Lidovky.cz: V pondělí odstartovalo v Česku očkování čtvrtou dávkou. Někteří odborníci doporučují s vakcinací počkat až na konec léta, aby byla imunita připravená na podzimní vlnu. To je v tom takový rozdíl?

Samozřejmě že riziko těžkého průběhu vzrůstá s věkem a případně s dalšími chronickými onemocněními. To znamená, že nejohroženější jsou samozřejmě staří lidé, kteří trpí dalšími chorobami. Já osobně si myslím, že je dobře, že očkování u nás otevřeli od 18 let – ti, kteří se chtějí chránit, se tak chránit mohou. Už jsme měli možnost vidět, že covid si nevybírá a mohou na něj umírat i mladší ročníky. Navíc narůstá literatura popisující postcovidové komplikace i u lehkých průběhů a nerizikových jedinců.

Jenom si nejsem úplně jistá, jak je momentálně infrastruktura pro očkování připravena. Z těch jednotlivých informací, které mám, to vypadá, že ne všechna centra byla včas informována a jsou připravena.