Vakcína proti koronaviru ještě nevznikla, čeští odpůrci očkování už proti ní sepsali petici

Praha Společně s naléhavým vývojem vakcíny proti nákaze covid-19, na níž pracuje přes sto týmů po celém světě, se zároveň rodí debata o (ne)povinném očkování proti koronaviru.

Nejambicióznější výhledy na první vlaštovky koronavakcíny mluví o září, jiné s dokončením vývoje počítají až za rok či později. Už teď se ale v Česku formují obavy, aby se – až vakcína na trhu bude – nestala povinnou.

„Máme plné pochopení pro snahu státu chránit zdraví obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 a také pro naději řady lidí, která se upíná k vývoji vakcíny. Trváme ale na tom, aby v budoucnu bylo plně respektováno právo na svobodný a informovaný souhlas a aby očkování nebylo jakkoliv vynucováno,“ stojí v petici za dobrovolnost očkování proti koronaviru, jejímiž autory jsou Liga lidských práv a spolek Rozalio, který proti povinnému očkování bojuje dlouhodobě. Online petice od středy posbírala přes 1900 podpisů. „Jejím důvodem byly opakované podněty veřejnosti, která cítila potřebu v reakci na neustálé zprávy o rychlém vývoji vakcín a nekritickém vnímání vakcíny jako „jediné záchrany“ vyjádřit svůj názor: očkování ano (jakmile bude), ale dobrovolně,“ řekla serveru Lidovky.cz právnička Zuzana Candigliota zastupující Ligu lidských práv.

Koronavirus v Česku

Na vakcínu se celosvětově upíná velká pozornost. To zároveň v mnoha zemích zalarmovalo antivakcinační nálady. Povinnou vakcínu proti nákaze covid-19 navrhl například v Itálii tamní ministr zdravotnictví Pierpaolo Sireli. Český protějšek Adam Vojtěch (ANO) úvahy o povinném očkování odmítl. „Šlo by pravděpodobně o nepovinné hrazené očkování pro vybrané skupiny jako jsou senioři, zdravotníci, sociální pracovníci či rizikové skupiny,“ řekl serveru Lidovky.cz s tím, že považuje za absurdní sepisovat petici proti něčemu, co neexistuje.

Podle Ligy lidských práv a spolku Rozalia je ujišťování, že se vakcína nebude v budoucnu vynucovat, nedůvěryhodná. „Připadá nám jako reálný scénář, že proběhne rychlý vývoj vakcíny, která ani nebude dostatečně otestovaná z hlediska bezpečnosti a účinnosti, a hned v reakci na to by vyvstala otázka, jak očkování vynucovat i vůči těm, kteří ho z nejrůznějších důvodů nechtějí,“ reagovala Zuzana Candigliota. Oběma spolkům jde hlavně o to, aby očkováním nebyly v budoucnu podmiňovány žádné běžné aktivity, jako je vzdělávání, práce, cestování či využívání veřejně nabízených služeb.

Vakcíny tolik nebude

Že by měla být vakcína proti covid-19 na dobrovolné bázi i z důvodu její nedostupnosti pro všechny, si myslí vakcinolog Jiří Beran z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. „Dávek určitě nebude tolik. Otázka jsou také výrobní kapacity. Lidé se nakonec tady o vakcíny porvou. Určitě bych to neměl jako povinnost. Lidé, kteří ji nechtějí, ji zkrátka mít nemusí,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Podobného názoru je i Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti. „Česká republika vakcínu klidně může dostat až za dva roky a určitě nebude povinná, protože na ni čekají miliony lidí a pravděpodobně jí ani nedostaneme tolik,“ řekl.

Vlastní vakcínu proti koronaviru chce vyvíjet i Česko. Kontroverzní projekt, který představil ministr zdravotnictví, ale kritizovali jak vědci, tak Vojtěchův náměstek Roman Prymula. Nesouhlasil s vývojem vakcíny metodou umrtveného viru, kterou zvolil pracovní tým pod vedením kardioložky Věry Adámkové (ANO). Vakcínu vyvíjí i Evropská unie, která v mezinárodní sbírce vybrala v přepočtu 200 miliard korun. Česká vláda do ní přispěla 20 miliony.

Nenutit, vysvětlovat

Vakcinolog Beran je již mnoho let zastáncem toho, aby se lidem smysl očkování spíše vysvětloval. „Když člověku pořádně vysvětlíte, proč by se měl nechat očkovat, je to mnohem lepší, než když mu to nařídíte. Jestli to ale bude mladý dvacetiletý sportovec, tak ten se asi očkovat nenechá a nutit jej k tomu, to spíš ne,“ dodal. Smysl vakcíny by viděl například u seniorů trpících nemocemi jako chronické městnavé srdeční selhání, ischemická choroba srdeční či chronická obstrukční choroba plicní. U takových lidí je třikrát větší pravděpodobnost, že průběh nákazy bude těžší nebo smrtelný. Když se před lety začalo v domovech pro seniory povinně očkovat proti chřipce, výrazně se snížila hospitalizace seniorů v nemocnicích i úmrtnost.

Proti chřipce se v Česku očkuje dobrovolně. Byť se chřipková epidemie objevuje pravidelně s úderem podzimu a ročně na ni umírá až dva tisíce lidí, podle Chlíbka vakcinaci podstoupí maximálně šest procent Čechů. Například u klíšťové encefalitidy se číslo pohybuje kolem 25 procent.

Když svět děsila nejprve pandemie ptačí a následně i prasečí chřipky, po odeznění nejhorší fáze překvapil mezi Čechy nezájem o protivirový lék Tamiflu. Ten tehdy skupovaly vlády všech zemí. Česko nakoupilo bezmála dva miliony balení za téměř miliardu korun. Zásobám Tamiflu – léku vyvinutého firmou Gilead Sciences, která přišla také s experimentálním lékem proti covid-19 Remdesivirem – ale vypršelo datum spotřeby, a tak se většina zásob po letech zlikvidovala. Studie navíc ukázaly, že lék není proti chřipce zase tak účinný.