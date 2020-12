Zatím nevíme, jak očkování zapůsobí na lidi s covidovou imunitou, říká vakcinolog Petráš

Praha V rámci klinických testů se vakcína proti covidu zkoušela na jedince, kteří koronavirus neměli a ani nebyli v karanténě. Jaké budou reakce u lidí, kteří si nemocí prošli, by mělo podléhat dalším testům, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz vakcinolog Marek Petráš.

Lidovky.cz: V konečné fázi testování je několik vakcín. Dá se na základě klinických studií říct, jak bude vakcína účinná?

Zatím byla publikována klinická hodnocení v první či ve druhé fázi. Nikoli ve třetí. V médiích už samozřejmě něco proběhlo, pro širokou veřejnost je to zajímavé, z odborného hlediska jsou to ale informace velmi chudé a nelze na základě nich dělat nějaké závěry. Ostatně samotná publikace není úplná, má určitou strukturu, autoři chtějí něco sdělit, některé informace leckdy potlačí a může se ukázat, že právě to je zásadní.