Následky nepovedené vakcíny mohou být horší než nemoc samotná, vývoj se nesmí uspěchat, říká hlavní hygienička

Praha Nosit roušky bude v Česku potřeba ještě měsíce, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz hlavní hygienička Jarmila Rážová. Poodhaluje také, jak vznikal harmonogram uvolňování restrikcí zavedených proti šíření koronaviru či jak je to s „promořováním populace“.

Lidovky.cz: Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ve středu naznačil, že by se v řádu týdnů mohla zmírnit pravidla pro vycestování do zahraničí. Mluvil o možnosti vycestovat do zemí, kde je epidemiologická situace lepší či stejná jako u nás, hovořil třeba o Slovensku či Chorvatsku. Kdy by podle vás mohli Češi reálně vyjet za hranice a za jakých podmínek?

O otázce možnosti vycestovat budeme mluvil spolu s odborníky na zasedání vlády, zohledníme zejména vývoj epidemie v zahraničí v následujících týdnech. To, zda bude možné vycestovat, kam přesně a kdy, je totiž nejen otázkou epidemiologické situace u nás, ale také stavu v ostatních státech. Týkalo se to pouze bezrizikových zemí. Určitě však doporučíme českým občanům zůstat během letních prázdnin v tuzemsku.

Lidovky.cz: V Česku je aktuálně přes šest tisíc lidí s potvrzenou nákazou koronavirem. Kolik může být v zemi reálně infikovaných?

Celkový počet provedených laboratorních testů byl ke středečnímu večeru 137 672. Některé testy byly provedeny dvakrát, v úhrnu jde zhruba o desetinu z nich; můžeme tedy říct, že přes 130 tisíc lidí bylo testováno, z toho byla u přibližně 6200 osob prokázána nákaza. Infikovaných však samozřejmě může být více, zejména proto, že u řady lidí probíhá infekce takzvaně bezpříznakově. To zjistíme z chystané studie, která by se měla brzy spustit. S přihlédnutím na to, jak se nyní testuje, proto hodnotím dostupná data jako odpovídající.

Lidovky.cz: Jaký díl z množiny reálně nakažených mohou tvořit bezpříznakoví jedinci?

Přesné procento nyní nelze říct. Jinak se koronavirus chová v těle během inkubační doby a jinak při propuknutí nemoci. Průběh se liší podle toho, zda se jedná o mírnou, těžkou, či kritickou formu onemocnění. Z dat Ústavu zdravotnických informací vyplývá, že onemocnění má v Česku u většiny lidí mírný průběh.

Lidovky.cz: Jsou nějaké nové zprávy o vývoji vakcíny? Kdy by mohla být k dispozici?

JARMILA RÁŽOVÁ

■ Hlavní hygieničkou ČR je od 12. března 2020, předtím vedla Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje ■ V oboru hygieny pracuje 32 let ■ Vystudovala obor hygiena v rámci doktorského programu na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a na Stanfordské univerzitě

Na jejím vývoji pracuje několik společností a výzkumných ústavů ve světě. Klinické studie účinnosti a bezpečnosti trvají vždy minimálně několik měsíců, většinou až roky. V případě současné pandemie je snaha to maximálně urychlit. Vědci však správně připomínají, že by se s vývojem očkování nemělo pospíchat. Následky případně nepovedené vakcíny by totiž mohly být ještě horší než nemoc samotná.

Lékaři se nyní zaměřují výhradně na symptomatickou léčbu. To znamená, že primárně tlumí příznaky, které onemocnění způsobuje. Zhruba u pěti procent nemocných je nutné použít i umělou plicní ventilaci. Zároveň probíhá řada klinických testů antivirotik, která se osvědčila při léčbě jiných virových onemocnění; nejčastěji se jedná o léčiva na HIV, ebolu, hepatitidy, SARS, MERS. Výhodou těchto léčiv je, že pokud budou jejich účinky pozitivní, bude je možné nasadit rychleji, než by trvalo u teprve vyvíjeného léku. Je to mimo jiné dáno tím, že lékaři už mají s těmito antivirotiky nějaké zkušenosti a vědí, jak se přípravky chovají.

Lidovky.cz: Systém chytré karantény, který dokáže pomocí dat z mobilních telefonů a z placení bankovní kartou tzv. vytrasovat případně ohrožené lidi, se má od května postupně rozšířit do celé republiky, i díky ní se má život v zemi začít vracet pomalu do normálu. Vláda také po Velikonocích představila konkrétní plán postupného uvolňování restrikcí. Bude to vše fungovat?

Určitě ano. Chytrou karanténu je potřeba pečlivě připravit, protože může pozitivně ovlivnit další vývoj onemocnění na našem území. Je to prodloužená ruka hygieniků. Ta jejich klasická práce při trasování, tedy zejména telefon, tužka a papír, teď bude vylepšená využitím moderních technologií a terénních týmů. Odhalovat kontakty s nakaženými bude díky tomu mnohem rychlejší a jednodušší.

Lidovky.cz: Jste členkou speciálního epidemiologického týmu, který zmíněný harmonogram uvolnění restrikcí sestavil. Podle jakých kritérií jste plán sestavovali?

Nad plánem jsme seděli celé Velikonoce a připravili ho s velkým respektem k epidemii, ale také vedeni snahou postupně obnovit život v republice. Vyhodnocovali jsme bod po bodu, zvážili jsme rizika. Plán je postavený tak, aby se na začátku uvolňovaly ty činnosti, které jsou nejméně rizikové, a až s nějakým odstupem ty rizikovější. Mezi každým krokem bude vždy čtrnáct dní na vyhodnocení. Plán rozvolňování opatření je však podmíněn epidemiologickým vývojem onemocnění. Budeme sledovat jakýkoliv výkyv. Už zhruba za týden se projeví, nakolik zodpovědně jsme se chovali v průběhu Velikonoc. Uvidíme, jak se to odrazí na číslech nakažených.

Lidovky.cz: Neobáváte se toho, že po uvolnění opatření dojde k rapidnímu nárůstu počtu nakažených? Že lidé poleví v ostražitosti kvůli vyššímu pocitu bezpečí.

Opakuji, že každý krok uvolnění restrikcí je podmíněn epidemiologickým vývojem nemoci. Zaznamenáme-li výkyv, určitě zabrzdíme. Je klíčové, aby lidé nadále dbali na ta tři základní opatření: aby nosili pokrývku úst a nosu, aby dodržovali hygienu rukou, tedy myli si často ruce a používali dezinfekci, a aby dodržovali od ostatních odstup alespoň dva metry.

Lidovky.cz: Vláda se rozhodla, že nestanoví žádný termín, kdy bude možné v Česku odložit roušky. Přesto se zeptám, kdy by to podle vás mohlo být?

Rouška zůstane, spolu s dodržováním hygienických pravidel, důležitým opatřením ještě měsíce.

Lidovky.cz: Náměstek Prymula před časem uvedl, že nadešel čas začít populaci postupně promořovat, vytvářet kolektivní imunitu. Co si pod tím představit?

Už nyní existuje v populaci určité procento lidí, kteří nemoc prodělali. Tak je to u každé infekce. A to je důležité, neboť se tím zvyšuje imunita celé populace. A právě tím, že nemoc prodělají, pak lidé chrání ostatní. Celá populace tak získává obranné protilátky, v podstatě jde o přirozenou tvorbu kolektivní imunity.

Lidovky.cz: Dle některých expertů onemocní koronavirem v budoucnu až sedmdesát procent populace. Souhlasíte s tím? A co těch zbylých třicet procent?

Nejde jen o to, kolik to bude procent. Roli hraje i to, zda jde o těžký případ, střední, lehký, či bezpříznakový. Na to je nutné se zaměřit. Až osmdesát procent nakažených má bezpříznakový či lehký průběh nemoci, zbylých dvacet procent pak smíšený – střední a těžký.

Lidovky.cz: Může se člověk, jenž se z nemoci vyléčil, znovu nakazit?

To je otevřená otázka. Z některých dat z Číny víme, že protilátky mohou z těla vyléčeného vymizet a jedinec může být znovu infikován. Některé studie to naznačují, nicméně diskutuje se také o tom, že vytvořené protilátky zůstávají u každého v těle jinak dlouho.