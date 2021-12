Šéf expertů Fialovy vlády zveřejnil nesouhlas s povinným očkováním lidí nad 60 let. U profesí to vítá

Česká vakcinologická společnost na svých webových stránkách uvedla, že doporučuje prosazovat očkování proti covidu využitím všech dostupných nástrojů státní správy a zaměstnavatelů. „Doporučujeme, aby očkování proti onemocnění bylo pro všechny zdravotníky a pracovníky ve zdravotních a sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, povinné,“ stojí na stránkách ČLS JEP.

Roman Chlíbek @RomanChlibek Česká vakcinologická společnost ČLS JEP nesouhlasí se zavedením povinnosti očkování proti covid-19 u osob ve věku 60+. Naopak zavedení profesního očkování u vybraných skupin považuje za nejvýznamnější součást preventivních opatření profesionálů v době pandemie. oblíbit odpovědět

Předseda ČLS JEP a šéf Anticovid týmu nastupující vlády Petra Fialy Roman Chlíbek pro iDNES.cz řekl, že o tom diskutovali v rámci výboru vakcinologické společnosti. „Víceméně jsme se shodli a podporujeme profesní očkování. Vnímáme to jako součást profesionální ochrany vybraných povolání. Navíc je u nich do jisté míry i vymahatelné,“ vysvětlil Chlíbek.

Povinnost, nepovinnost, donuťte mě pokutou

Podotkl, že za hranici rizikovosti vždy odborníci považovali věk 65 a vyšší. „Domníváme se, pro lidi v seniorním věku by mělo jako apel fungovat uvědomění si závažných průběhů (při absenci očkování, pozn. red.) a jasná data, než nastavená povinnost,“ vysvětlil předseda vakcinologů s tím, že by se velice obtížně očkování dalo u dané věkové kategorie nějakým způsobem vymáhat či pokutovat.

„Nedovedu si představit, že někdo seniorovi dá deset tisíc pokutu, protože se nenechal očkovat. My si myslíme, že by to potom mohlo fungovat zcela protichůdně,“ řekl Chlíbek. Podle něj je spíše vhodnější hledat cesty, jak doočkovat stávající seniory s vědomím, že nebude nikdy stoprocentní proočkovanost.

„Té bychom, troufnu si tvrdit, nedosáhli ani při povinnosti. Jsou lidi, kteří řeknou povinnost, nepovinnost, donuťte mě pokutou. Plně podporujeme očkování seniorů. Je to pro nás nejrizikovější skupina. Ale ne cestou povinnosti. To by potom muselo být skutečně politické rozhodnutí a říct povinnost pro všechny a ne jenom extra pro lidi nad 60 let,“ dodal lékař.

Redakce iDNES.cz oslovila i premiéra Andreje Babiše s dotazem, zda doporučení ČLS JEP respektovat. Ten však v SMS zprávě pouze reagoval pozváním na tiskovou konferenci v O2 areně v Praze, kde vystoupí k znovuvybudování očkovacího centra.

Babiš na tiskové konferenci v O2 areně řekl, že návrh k povinnému očkování vyslovil profesor Marian Hajdúch. „Nikdo na radě proti tomu neprotestoval, ani pan profesor Chlíbek. Je v týmu, který, který řeší covid celý čas. Experti nejsou schopní se na tom domluvit. Asi by bylo nešťastné, aby naše vláda něco navrhovala a prosazovala a po nástupu nové vlády to nový ministr zdravotnictví rušil,“ reagoval premiér.

Rada vlády pro zdravotní rizika podle premiéra Andreje Babiše v úterý navrhla, aby se kromě vybraných profesí povinně očkovala skupina seniorů nad 60 let. Ministerstvo zdravotnictví předloží nejpozději příští týden v úterý jasné stanovisko, které profese by se měly proti covidu povinně očkovat.

Policejní prezident Jan Švejdar v souvislosti s povinným očkováním policistů již v úterý varoval před ztrátou zhruba deseti tisíc kvalifikovaných lidí v případě, že by se povinnost zavedla. Zhruba tolik jich totiž jakoukoli vakcínu proti covidu odmítá. Podobná je hrozba i v dalších uvažovaných profesích.

„Téměř 82 procent policistů a občanských zaměstnanců podstoupilo k dnešnímu dni minimálně první dávku očkování. Za to jsem rád a považuji to za skvělý výsledek,“ reagoval v úterý Švejdar na vládní úvahy.

„Nejsem si ale jist, zda si policie může dovolit ztratit až 10 tisíc kvalifikovaných lidi, kteří očkování doposud odmítají,“ pokračoval policejní prezident s tím, že než bude rozhodnuto o povinném očkování konkrétních profesních skupin, je podle jeho slov třeba diskutovat a vyjasnit si následky, které by to pro ně v praxi mohlo mít: „U policie si to v tuto chvíli nedovedu představit.“