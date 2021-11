Rekordní pondělní přírůstek. Laboratoře zjistily 14 tisíc nových nákaz, více lidí je i v nemocnici

Za první pracovní den Česko zaznamenalo 14 480 nových případů nákazy koronavirem. Je to dosud nejvyšší pondělní přírůstek od začátku epidemie. V mezitýdenním srovnání je to skoro o tři tisíce více. V nemocnicích je aktuálně 5 434 lidí s pozitivním testem na koronavirus, což je nejvíc od letošního 12. dubna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.