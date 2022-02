Vakcína pro ‚antivaxery‘ netáhne. Na každých 25 dvojdávek vychází jen jeden zájemce

„V tuto chvíli evidujeme 7 675 předregistrací,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na dotaz iDNES.cz. Ministerstvo zdravotnictví přitom ještě před schválením této vakcíny objednalo 370 tisíc dávek. To znamená, že by se měly podat nejméně 185 tisícům lidí, pokud by se další nepřiobjednaly. Zájemců jsou v poměru k množství nasmlouvaných vakcín jen tedy čtyři procenta, tedy jeden na 25 dvojdávek.

Vakcína od společnosti Novavax byla vyvinutá „klasickou metodou“. Proto si od ní ministr Válek sliboval větší zájem od lidí, kteří RNA vakcínám nedůvěřují. Slangově odmítače ostatních vakcín označují jejich kritici za „antivaxery“. Novavax se má podávat od konce února. Předregistrace probíhají od 1. února, kdy si dávku zaregistrovalo hned necelých pět tisíc zájemců.

Vakcína má dobu spotřeby do devíti měsíců od výroby. Po této době se musí nevyužité dávky vyhodit. Podobné podmínky mají i jiné vakcíny, například Comirnaty (Pfizer) nebo Spikevax (Moderna). V posledních týdnech se dokonce musí vyhodit víc dávek vakcín, než kolik lidí si chodí pro první dávky.

Celkově bylo znehodnoceno půl milionu dávek

Celkový počet prvních dávek podaných od začátku února je zhruba o čtyři tisíce nižší než počet znehodnocených dávek vakcíny. Od začátku očkování po Vánocích 2020 bylo v Česku znehodnoceno přes 496 300 dávek vakcíny. Rekordní bylo loňské září s 270 tisíc znehodnocenými dávkami. Následuje letošní leden s více než 62 tisíc dávkami a loňský srpen se 49 tisíci zlikvidovanými dávkami.

V únoru je zatím bilance 12 666 zničených dávek, což poprvé od září přesahuje výši podaných prvních dávek očkování.

Vzhledem k už poměrně vysoké míře proočkovanosti, která činí téměř 65 procent z celkové české populace, nyní klesá zájem hlavně o první dávku. Těch zdravotníci v únoru podali zatím 8 606. Ještě v lednu za každý den zdravotníci naočkovali téměř 3 200 a v prosinci přes 5 tisíc prvních dávek. Na únor zatím vychází necelá tisícovka podaných prvních dávek na den.

Za vakcíny proti covidu-19 ministerstvo zdravotnictví jejich výrobcům zaplatilo od zahájení očkování do konce roku 2021 asi 6,8 miliard korun. Konec roku 2021 byl na vakcíny druhý nejdražší. V prosinci za ně ministerstvo utratilo asi 744 milionů korun. Rekordní byl červenec 2021, kdy stát nakoupil očkovací látky za 1,1 miliardy korun.

Za prvních devět únorových dní zdravotníci aplikovali přibližně 170 tisíc dávek vakcín, v průměru kolem 19 tisíc za den, což je nejméně od loňského října (tehdy byl denní průměr 14,3 tisíce podaných dávek denně). V lednu to bylo 50 500 dávek denně a v prosinci 62 600.

Žádnou další kampaň na podporu očkování ale ministerstvo zdravotnictví nechystá. „Ministerstvo zdravotnictví bude nadále pokračovat v obsahové a textové kampani. Naším cílem je motivovat občany, kteří jsou ve fázi rozočkování, k posilující 3. dávce,“ uvedl pro iDNES.cz minulý týden mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Klesá i zájem o posilující dávku

Úbytek oproti předchozím obdobím je patrný kromě prvních dávek i u těch posilujících. Vyplývá to z dat o vakcinaci na webu ministerstva zdravotnictví. V únoru si nechalo posilující dávku aplikovat asi 15 tisíc zájemců denně. Ještě v lednu to bylo 43 tisíc a v prosinci rekordních 49 tisíc lidí denně.

Méně posilujících dávek za den než letos v únoru podali zdravotníci pouze loni v září a říjnu, kdy se boostery začaly do statistik poprvé významněji promítat.