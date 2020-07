Valachová byla zcela dominantní, ministerstvo řídila ona, tvrdí Miroslav Jansta

Vlivný právník a dlouholetý majitel úspěšného basketbalového klubu v Nymburce Miroslav Jansta byl nedávno znovu zvolen do čela České unie sportu (ČUS). Získal podporu drtivé většiny přítomných delegátů. A to navzdory faktu, že nyní stojí před soudem v kauze údajně zmanipulovaných sportovních dotací ministerstva školství z roku 2017.

Obžalobě čelí mimo jiných i samotná unie sportu, bývalá náměstkyně ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD) Simona Kratochvílová či fotbalový boss Miroslav Pelta. „Moje zvolení je pro mě satisfakce,“ řekl Jansta v rozhovoru pro Lidovky.cz.



Lidovky.cz: Nečekal jste, že někdo proti vám zkusí kandidovat a že při boji o křeslo šéfa ČUS poukáže i na právě probíhající soud?

V zákulisí se o tom mluvilo už na přelomu roku. Ale trvám na tom, že nic nezákonného jsem neudělal. Starost o český sport mám jako koníček a dokážu představit ucelenou vizi toho, jak by měl vypadat. Byl jsem připravený diskutovat s kýmkoliv. Mám za sebou čitelnou práci, jež není z žádné zákulisní šedé zóny. Užívám si, že názory na sport můžu říkat veřejně.

Tak jednoznačnou podporu valné hromady ČUS jsem ale nečekal. Mediální štvanice některých expertů, kteří rozumějí právu asi jako já ekonomice Spojených států, naštěstí nebyla překážkou. Očekával jsem, že až čtvrtina hlasujících se může zdržet. Nakonec to ale skončilo satisfakcí.

Lidovky.cz: Vaší úlohou tak nadále zůstává shánění peněz pro sportovní svazy. Není namístě obava, že sportu vaše obžaloba z machinací se sportovními dotacemi v tomto směru spíše uškodí?

Obviněný jsem už tři roky – přitom objem peněz pro český sport stále roste. Pořád o nich jednám s rozhodujícími osobnostmi tohoto státu. Nikdo mi s tím nepomáhá, byť to mnozí slibují.

Lidovky.cz: Kvůli soudu však budete více vidět. Nemyslíte, že si lidé budou dávat pozor, aby nebyli s vámi spojováni?

Nebojím se toho. Kdo sledoval první čtyři dny soudního přelíčení, slyšel výpovědi někdejšího ředitele odboru sportu při resortu školství Zdeňka Břízy a generálního sekretáře ČUS Jana Boháče. Každému pak musí být jasné, že ta kauza stojí na nepochopení fungování českého sportu ze strany státu. Jsem zvědavý, co bude u soudu říkat Kateřina Valachová (někdejší ministryně školství a nyní poslankyně ČSSD má u soudu v srpnu vystoupit v roli svědkyně; v červnu 2017 po obvinění své náměstkyně rezignovala na ministerský post – pozn. red.), jež nese absolutní odpovědnost za fungování celého toho systému, který byl vytvořen za jejího působení na ministerstvu.

Lidovky.cz: Vaši obhájci se na Valachovou odkazují často. Je to záměrná strategie?

Ne, jde o písemná fakta. Až budou u soudu předloženy zápisy ze zasedání Národní rady pro sport, ukáže se, jaké postavení v tom paní Valachová měla. Byla zcela dominantní, ministerstvo řídila ona. Nic jsem nedělal za jejími zády, o všem věděla. O schůzkách její tehdejší náměstkyně Simony Kratochvílové (ta dle obžaloby měla s Peltou milenecký poměr – pozn. red.) s Miroslavem Peltou jsem nevěděl. Prý o nich nevěděla ani Valachová, což mě překvapuje. Protože s Kratochvílovou měla absolutní vztah. Sama Valachová mi jednou řekla, že vše ať řeším právě s Kratochvílovou, jež jí tehdy dělala vedoucí kabinetu.

Lidovky.cz: Co máte na mysli tím, že měla ministryně se svou náměstkyní absolutní vztah?

Všechno.

Lidovky.cz: Není alibistické házet vinu na ministerstvo, jež vás učinilo garanty pro jednotlivé dotační programy pro sport?

My jsme ale o těch programech nerozhodovali. Paní ministryně na nahrávce ze zasedání sportovní rady říká, že důvěřuje nám a že nedůvěřuje úředníkům na ministerstvu. My jsme diskusí napříč sportovními spolky hledali způsob, jak nastavit pokyny pro rozdělování peněz. Ty jsme předali ministerstvu. Chybělo v tom však to zásadní, co mělo udělat ministerstvo – tedy bodové hodnocení a podrobná metodika. To nám už nepříslušelo. A to resort tehdy vedený Kateřinou Valachovou nezajistil. Ta to navíc ponechala na Kratochvílové, která ani nebyla vystudovaná právnička. Ministryně se nemůže schovat za své tehdejší podřízené.

Lidovky.cz: Naznačujete tedy, že by na lavici obžalovaných měl sedět někdo z ministerstva?

Ovšem, ale nepřísluší mi to hodnotit, neboť jsem sám na lavici obžalovaných. Jsem obžalován za to, že jsem upozornil na „šméčko“. Jak mohl Český olympijský výbor (ČOV), organizace bez členské základny, získat právě podle kritéria členské základny patnáct milionů, a oproti tomu ČUS s jedním milionem členů měl mít dvacet milionů? S tím šel úředník ministerstva na jednání expertní komise. To je přece do očí bijící.

Lidovky.cz: Agendu sportu od příštího roku přebírá Národní sportovní agentura. Systém má nastavený podobně – nekoleduje si tedy o stejný problém?

Ale ani v agentuře to nebudeme my, zástupci sportovního prostředí, kdo bude peníze přímo rozdělovat. My navrhneme, podle čeho by se rozdělovat mohly, avšak rozhodne o tom vedení agentury, tak jako dosud ministerstvo. Nepamatuji si, že bychom kdy dělili nějaké konkrétní peníze nebo že bych vyžadoval pro ČUS konkrétní částku, vždy jen určité rozmezí. Nešlo mi o to, kolik dostaneme, ale proč to dostaneme. Podle jakých kritérií. To je přece legitimní nárok.

Lidovky.cz: Český olympijský výbor byl u soudu dosud zmiňován velmi často. Může to vypadat jako vyřizování si účtů mezi českými bafuňáři. Je mezi vámi zlá krev?

Zlá krev jde ze strany některých členů vedení ČOV. My jsme nikoho ovládat nechtěli, s takovými snahami přišli oni.

Lidovky.cz: Neměli jste si to spíš vyříkat osobně?

To by oni museli chtít komunikovat. Řekli nám, že jsou suverén a své věci si budou řešit sami. Mají pocit, že jsou elita. Předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi však nedochází, že je zodpovědný nejvyššímu orgánu ČOV, tedy plénu. V něm sedíme coby zástupci největšího sportovního spolku v ČR.

Lidovky.cz: A necítí se ČOV poškozen právem, když v přepisech odposlechů říkáte, že je nutné jim „pokrátit peníze“?

Ale vždyť to říkám už dlouho veřejně, že je ČOV přefinancovaný. To není nic nového. Jako předseda ČUS vím, kolik má jaký svaz náklady, a tvrdím, že ČOV má dostávat peníze jen a pouze na zabezpečení účasti našich sportovců na olympijských hrách a na dalších mezinárodních akcích pod hlavičkou Mezinárodního olympijského výboru. Mají spoustu peněz z marketingu, a než nastoupil Jiří Kejval, 50 procent z nich šlo do svazů. On je přesměroval do PR akcí ČOV. Nic proti nim nemám, olympionici motivují děti ke sportu. Ale kdo ty děti potom sportovně vychovává? My, sportovní svazy a kluby, kde peníze chybějí.

Lidovky.cz: Nemůže se na to společnost dívat tak, že jste jako kapitáni sportu v Česku selhali, jelikož jste se nedokázali domluvit?

Jednoznačně. Ale znovu opakuji: my jsme se domluvit chtěli. ČOV nám jasně řekl, že si to chtějí dělat po svém.

Lidovky.cz: V úterý jste se sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Jaké máte vztahy?

Byl jsem rád, že si mě pan prezident pozval. Gratuloval mi ke zvolení a ptal se na situaci sportu v souvislosti s koronavirem.

Lidovky.cz: Sleduje váš soud?

Ano. Říkal mi, že ho také zaujal právě rozdíl v penězích pro ČOV a ČUS vzhledem k jejich členské základně. Jinak to ale nechtěl komentovat.