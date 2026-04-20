Hlavním předmětem podnikání nově vzniklé společnosti Moravec Media je poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, tedy především provozování podcastů. Jako doplňkovou činnost má podle živnostenského zákona například vydavatelskou činnost, poradenské a konzultační služby, zpracování odborných studií nebo pořádání kurzů, školení, kulturních akcí či výstav, píše Médiář.
Server doplnil, že podle zakladatelské listiny společnost vznikla 27. března jako společnost s ručením omezeným s minimálním vkladem jedné koruny. Sídlo má v pražských Strašnicích nedaleko centra Vinice. Vzhledem k poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání se bude muset firma evidovat u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a podléhat její regulaci.
Startu vlastního podcastu ale Moravcovi brání konkurenční doložka s Českou televizí, podle které nesmí působit v konkurenčních médiích ani provozovat vlastní médium po dobu půl roku od ukončení pracovního poměru. Moderátor by se však od doložky rád osvobodil a s právníky řeší, jak ji zrušit.
Zrušení doložky navrhoval už při odchodu, vedení ČT na to ale nepřistoupilo.
Moravec zároveň nechce, aby mu plátci televizních poplatků financovali náhradu ve výši šesti platů. „Přijde mi to vůči nim neseriózní,“ řekl koncem března v podcastu Nory Fridrichové. Nerad by také představoval další finanční zátěž pro veřejnoprávní televizi, které podle jeho slov nyní „hrozí bankrot“.
Po oznámení odchodu z České televize Moravce oslovilo několik velkých mediálních domů. Naznačil však, že by se nejraději vydal vlastní nezávislou cestou. „Nezávislé projekty ukazují, že mohou vhodně doplňovat veřejnou službu a někdy ji dělat i lépe,“ uvedl.
Moravec oznámil svůj odchod 8. března na konci pořadu Otázky Václava Moravce. „Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ uvedl. Zároveň řekl, že několik týdnů čelil tlaku.
Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný. Podle Moravce šlo o nejméně špatné řešení a pro své rozloučení zvolil minimalistickou variantu. V únoru opustila Otázky Václava Moravce také hlavní dramaturgyně Hana Andělová, podle Moravce nedobrovolně.