Česko řeší, co s objednanými vakcínami proti covidu. Polsko je platit nechce

Polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski v úterý televizi TVN24 řekl, že jeho země nebude přebírat další dodávky vakcín ze společných objednávek ani za ně platit. Připustil také, že důsledkem bude právní spor s výrobci vakcín.

„Pan ministr zdravotnictví řekl, že vakcíny nezaplatí. To také nemusí, protože smlouvy podepisuje Evropská unie, a ne Polsko,“ okomentoval rozhodnutí svého polského protějšku ve středu Válek. Technicky podle něj jde o smlouvu s EU, ke které se jednotlivé země jen připojovaly.

Na úrovni EU se podle ministra o tom, jak dál s objednávkami vakcín, které jsou pro všechny země i na příští rok, vede intenzivní diskuse. „Nemyslím si, že jednotlivé země by mohly postupovat nějak jinak. Je potřeba si uvědomit, že ty vakcíny máme pořád za ty ceny před dvěma lety, které jsou dneska pod výrobními náklady,“ dodal.

„Je potřeba se nyní zaměřit na další dodávky a pokusit se na evropské úrovni změnit smlouvy tak, aby se vakcíny, které nebudeme reálně potřebovat, ani nezačaly vyrábět,“ řekl ministr minulý týden MF DNES.

„Jsou tu smlouvy z minulosti, které nás vedou k tomu, že vakcíny musíme přijímat. Nicméně probíhají jednání o tom, že by se dávky, které sem přicházejí, snížily,“ uvedl premiér Petr Fiala pro CNN Prima NEWS.

Pokud se neschválí čtvrté dávky, není reálné nasmlouvaný objem vakcín v Česku vyočkovat. Není také možné dodávky zastavit.

„Objednané vakcíny nejsou zaplacené, platíme po dodání, ale podle platné smlouvy jsme vázáni je odebrat,“ sdělil MF DNES minulý týden mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Válek chce každoroční očkování proti covidu

Už dříve Válek uvedl, že by chtěl v době českého předsednictví Evropské unii nastavit budoucí pravidla pro další očkování proti covidu-19. Podle něj by mohlo být každoroční podobně jako očkování proti chřipce. To ale v Česku podstupují jen jednotky procent lidí. Proti covidu-19 je očkováno 65 procent populace.

Společné nákupy vakcín pro celou EU Válek chválí. Měly by se podle něj rozšířit i na další léčiva, například léky na vzácná onemocnění. Těch každá země nakupuje malá množství, protože takovou nemocí trpí méně než jeden z 2 000 lidí. Společným nákupem by se podle ministra snížila cena a zvýšila dostupnost pro české pacienty.

Do Česka do konce března výrobci dodali přes 26,1 milionu dávek vakcín proti covidu-19. Z nich 17,5 milionu bylo využito, 2,5 milionu darováno či prodáno dalším zemím a 258 000 dávek zničeno. Více než tři čtvrtiny dodaných vakcín, téměř 20 milionů, byla Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech.

Debaty o povinném očkování vyprchaly

Povinnost očkování proti covidu od letošního března pro lidi nad 60 let i pro zaměstnance některých profesí, se rozhodla do vyhlášky, která se týká povinného očkování i proti dalším nemocem, přidat bývalá vláda Andreje Babiše. A to těsně před tím, než ji nahradila nová vláda.

Povinná vakcinace se měla týkat například zaměstnanců ve zdravotnických či sociálních službách, zaměstnanců krajských hygienických stanic, lidí pracujících v bezpečnostním sboru, u obecní policie, dobrovolných i profesionálních hasičů, vojáků i lidí v aktivní záloze, případně příslušníků zpravodajské služby.

O vyhlášce týkající se povinného očkování proti covidu-19 jednala v lednu nová vláda Petra Fialy. Kabinet Spolu a Pirátů se STAN nakonec rozhodl, že očkování proti covidu nebude povinné. „Nechceme prohlubovat příkopy ve společnosti,“ řekl Fiala. Vyzval k dobrovolné vakcinaci.