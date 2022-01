Průměrná životnost českého ministra zdravotnictví za poslední dva roky jsou čtyři měsíce. Není se tak možná co divit, že i ten současný, radiolog Vlastimil Válek z TOP 09, zůstává ve své Fakultní nemocnici Brno alespoň na „nulovém“ úvazku. Do vstupu do vlády tam šéfoval Klinice radiologie a nukleární medicíny. Na funkci přednosty by se tak v případě odchodu z vlády mohl vrátit.